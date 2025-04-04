В двигатель самолета «Уральских авиалиний» во время полета попали птицы

В двигателе и стойках шасси самолета Airbus A320 neо авиакомпании «Уральские авиалинии», который 4 апреля выполнял рейс U6-571 из Екатеринбурга во Владивосток, обнаружили останки попавших птиц, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Овсюков / "Уральские авиалинии" Фото: Дмитрий Овсюков / "Уральские авиалинии"

Из-за попадания птицы у воздушного судна оказались повреждены лопатки панели одного из двигателей. Во Владивосток из Екатеринбурга отправились специалисты авиакомпании с необходимыми запчастями и оборудованием для ремонта.

Обратный рейс U6-572 из Владивостока перенесен на 5 апреля с вылетом в 12:35 по местному времени: 98 пассажиров разместят в гостиницах и обеспечат питанием.

Напомним, в прошлом году «Уральские авиалинии» подали исковое заявление на 25,5 млн руб к аэропорту Симферополя из-за попадания в двигатель птицы. По словам представителей авиакомпании, из-за птицы повредилось шесть лопаток двигателя. Инцидент произошел 25 апреля 2021 года.

Ирина Пичурина