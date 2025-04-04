Чистая прибыль УЗПМ превысила 3,2 млрд рублей

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» отчиталось о рекордном за пять лет финансовом результате. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества за 2024 год составила более 3,228 млрд руб. В предыдущем году этот показатель был зафиксирован на уровне 2,3 млрд руб., 2020 год УЗПМ закончил с прибылью 758 млн руб. Выручка ООО в прошлом году составила более 14 млрд руб. (11,67 млрд руб. в 2023 году). Прибыль от продаж увеличилась с 2,95 млрд руб. до 4 млрд руб.

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ООО «УЗПМ» входит в одноименную ГК, которая разрабатывает и производит противогололедные материалы под маркой «Бионорд», предназначенные для борьбы с наледью на автомобильных дорогах, тротуарах и взлетно-посадочных полосах аэродромов. Группа выпускает также морозостойкие добавки в бетон, шампуни для мытья проезжей части, антипылевые составы, средства для обработки пищевых холодильных камер. Производственная площадка завода находится в Краснокамске.

В обществе «Ъ-Прикамье» пояснили, что зимний сезон отличался значительными перепадами температур, обильными снежными осадками и частым образованием гололеда, что в совокупности привело к заметному росту потребления противогололедных материалов по всей стране. В результате объем реализации продукции ООО «УЗПМ» показало существенный рост. В то же время из-за удорожания сырьевых компонентов рентабельность несколько снизилась. «Дополнительный вклад в рост объемов продаж и, как следствие, прибыли обеспечило развитие смежных направлений: была расширена ассортиментная линейка производимой ООО “УЗПМ” продукции, стартовали продажи обеспыливающих средств, дорожных шампуней. Также было запущено новое направление — бытовая химия под брендом Bionord Home. Расширение продуктовой линейки и диверсификация каналов сбыта позволили повысить чистую прибыль, несмотря на рост цен на сырье»,— рассказали в компании.