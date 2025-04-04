Движение транспорта по Большому Смоленскому проспекту ограничат почти на полгода

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. Они начинают действовать 4 апреля в трех районах города, сообщили в ГАТИ.

В частности, в Невском районе на период с 4 апреля по 21 сентября в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта по Большому Смоленскому проспекту — от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны.

В Петроградском районе по аналогичной причине до 16 апреля ограничения вводятся при движении по Пионерской улице — от Эскадронного переулка до Корпусной улицы.

В той же локации с 4 по 16 апреля движение ограничат по Пионерской улице — от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы, с закрытием движения по Пионерской в направлении от Чкаловского проспекта к Корпусной. Предлагаемый объезд: по Корпусной улице, Большой Зелениной улице, Чкаловскому проспекту и улице Красного Курсанта.

В свою очередь, в Центральном районе с 4 по 7 апреля из-за проведения работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение по тоннелю на набережной Обводного канала у Ново-Каменного моста — от Воронежской до улицы Черняховского.

ГАТИ рекомендует водителям заранее планировать маршруты и обращать внимание на информационные щиты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по Черниговской улице в Петербурге закрыли с 3 по 11 апреля из-за ремонта канализации.

Андрей Цедрик