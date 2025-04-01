Движение по Черниговской улице закроют до 11 апреля из-за ремонта канализации

В связи с работами по реконструкции канализации с 3 по 11 апреля закроют движение транспорта по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 3 по 18 апреля ограничат движение по Московскому проспекту от Лиговского проспекта до Черниговской улицы. В ведомстве подчеркнули, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов.

«Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Троицкий мост полностью закрыли для личного автотранспорта из-за ремонта до 10 июня.

Андрей Маркелов