При выбросе химвещества на заводе под Саратовом пострадали три человека

В Балаковском районе Саратовской области произошел выброс химического вещества на местном предприятии. В результате есть пострадавшие, сообщил областной СКР. Ведомство проводит процессуальную проверку.

Районная администрация уточнила, что ЧП случилось в местном филиале АО «Апатит». На установке испарения аммиака случилась «локальная утечка», ее уже устранили. «Три человека находятся на медицинском обследовании: одного отпускают домой, остальных наблюдают»,— рассказали в администрации.

АО «Апатит» — балаковский химический кластер группы «ФосАгро», сообщается на ее сайте. Предприятие специализируется на производстве фосфорсодержащих удобрений, кормовых фосфатов и сульфата аммония. Объемы производства оцениваются более чем в 2 млн 300 тыс. тонн продукции в год.