Из свежей почты

Женя Чейлях, 13 лет, поражение центральной нервной системы, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 252 319 руб.

Сын родился раньше срока, перенес кровоизлияние в мозг, врачи долго его выхаживали. Развивался Женя с задержкой, был вспыльчив, все терял, остро реагировал на громкие звуки. С четырех лет его лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), в оплате дважды помог Русфонд. Сын стал спокойнее, внимательнее. Учится по индивидуальной программе в обычной школе. Но и сейчас порой испытывает тревожность, может впасть в истерику. Врачи советуют продолжать лечение. Но я воспитываю сына одна, доходы скромные, оплата очередного курса мне не по силам. Светлана Чейлях, Московская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Лечение Жени дало хорошие результаты. Необходимо продолжить терапию для улучшения концентрации внимания, расширения кругозора, облегчения процесса обучения».

Сёма Костылев, 2 года, двусторонняя тугоухость 4-й степени, состояние после кохлеарной имплантации, требуется слухоречевая реабилитация. 156 880 руб.

Внимание! Цена реабилитации 407 880 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 31 тыс. руб.

Уже в роддоме у сына выявили двустороннюю тугоухость. Врачи сказали, что потеря слуха серьезная, рекомендовали кохлеарную имплантацию. Операцию на левом ухе сделали в год, на правом — в полтора. Теперь для развития слухового восприятия и речи нужны занятия со специалистами, но оплатить дорогую реабилитацию мы не в состоянии. Надежда Костылева, Кемеровская область

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Сёме необходимы курсы слухоречевой реабилитации со специалистами. Благодаря занятиям мальчик сможет успешно общаться со сверстниками, подготовится к обучению в школе».

Ашура Абдулкеримова, 2 года, первичный иммунодефицит, аутовоспалительный синдром, спасет лекарство. 173 028 руб.

Внимание! Цена лекарства 473 028 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 250 тыс. руб.

У дочки тяжелое врожденное заболевание — первичный иммунодефицит. Костный мозг Ашуры вырабатывает мало клеток крови, возникает анемия, развиваются воспаления. Дочке постоянно делают переливания крови, из-за чего в ее организме накапливается избыток железа, страдают все органы, особенно печень. Для снижения уровня железа необходим препарат десферал. Но лекарство дорогое, возможности купить его у нас нет. Мялхазни Шуайпова, Чеченская Республика

Гематолог Республиканской детской клинической больницы имени Е.П. Глинки Айна Тахаева (Грозный): «В результате регулярных переливаний крови у Ашуры возникла перегрузка организма железом. Для выведения его излишков требуется терапия препаратом десферал. Лекарство не зарегистрировано в России, но разрешено к ввозу и применению».

Алена Бордиян, 16 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 133 127 руб.

Внимание! Цена обследования 271 127 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 38 тыс. руб.

Проблемы с почками у Алены с рождения. К шести годам ее правая почка перестала работать, вскоре начала отказывать и левая. Врачи проводили гемодиализ, но после ухудшения состояния обе почки удалили. Московские хирурги успешно провели дочке трансплантацию почки, донором стала я. Теперь Алена каждые три месяца сдает кровь на анализ, и в январе показатели ухудшились. Хирурги, оперировавшие дочку, рекомендуют срочно пройти полное обследование. Но это дорого, с оплатой мне не справиться. Светлана Бордиян, Пермский край

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «Чтобы не допустить отторжения пересаженной почки, Алене необходимо пройти комплексное обследование. В нашей клинике оно проводится за несколько часов. Если будет выявлено ухудшение состояния трансплантата, девочка сможет быстро получить надлежащую помощь».

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