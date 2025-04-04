1,08 триллиона рублей составили в марте нефтегазовые доходы федерального бюджета, следует из данных Минфина. Это на 40% больше, чем в феврале (771,3 млрд руб.), и на 17,5% меньше, чем в марте 2024 года (1,3 трлн руб.). «Недобор» в сравнении с ожидаемым месячным объемом по итогам марта составил 65,6 млрд руб.— в Минфине связывают это со снижением объемов добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозом и уточнением размера НДД по итогам 2024 года. На этом фоне Минфин переходит к продаже в период с 7 апреля до 12 мая валюты и золота, приобретенных ранее в рамках бюджетного правила,— на это направят 35,9 млрд руб. Ежедневный объем продаж составит 1,6 млрд руб.

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