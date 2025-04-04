Доходность экспорта угля на восток ушла в минус

Доходность экспорта энергетического угля в восточном направлении в марте стала отрицательной. По данным NEFT Research, нетбэк на кузбасский уголь (5500 ккал/кг) к 30 марта упал до –358 руб./т, снизившись на 17,8% за неделю. Для угля марки 6000 ккал/кг показатель остался положительным (568 руб./т), но тоже снижается.

Аналитики связывают это с падением мировых цен и укреплением рубля. Себестоимость добычи (3,5–4 тыс. руб./т) уже не покрывается экспортными ценами. Некоторые производители планируют приостановить поставки, другие ищут выход в пересмотре тарифов и переориентации на южные рынки.

В апреле улучшения не ожидается: спрос в Китае слаб из-за запасов, а в Индии возможен рост лишь перед сезоном муссонов. Внутренний рынок также не спасает — цена на уголь марки Д местами падает до 2,5 тыс. руб./т.

Единственный позитивный фактор — возможная реакция Китая и Индии на пошлины США, что может поддержать цены.

Подробнее об этом — в материале «Уголь ушел в отрицание».