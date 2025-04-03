В ООН заявили о важности соблюдения закона в деле главы Гагаузии Гуцул

ООН известно об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул. В связи с этим в организации отметили важность верховенства закона и соблюдения надлежащей правовой процедуры. Об этом сказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Евгения Гуцул

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Мы продолжаем пристально следить за развитием событий в Молдавии и призываем все вовлеченные стороны воздерживаться от риторики или действий, которые могут усилить напряженность»,— сказал господин Дюжаррик журналистам (цитата по ТАСС).

Вчера, 2 апреля, суд в Кишиневе отклонил запрос адвокатов об освобождении из-под ареста главы Гагаузии. Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул, спустя три дня по требованию прокуратуры она была арестована на 20 суток. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии «Шор» и при управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году.

Евгения Гуцул считает выдвинутые обвинения политически мотивированными. Она утверждала, что ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности главы региона и немедленный выезд из страны.

Подробнее о Евгении Гуцул — в материале «Ъ».