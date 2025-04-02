Суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении из-под ареста главы Гагаузии

Апелляционный суд в Кишиневе отклонил запрос адвокатов об освобождении из-под ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Заседание длилось больше трех часов и проходило в закрытом режиме, пишет «РИА Новости». Госпожа Гуцул участвовала в заседании по видеосвязи из следственного изолятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Гуцул

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Евгения Гуцул

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Во время слушания у здания Апелляционной палаты собрались сторонники Евгении Гуцул, призывавшие освободить ее. Они вышли с плакатами «Свободу избранному башкану», «Остановите политические репрессии».

Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул, спустя три дня по требованию прокуратуры она была арестована на 20 суток. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии «Шор» и при управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году.

Евгения Гуцул считает выдвинутые обвинения политически мотивированными. Она утверждала, что ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности главы региона и немедленный выезд из страны.

Лусине Баласян