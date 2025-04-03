Земля ушла с «Орбиты»

Прокуратура республики добилась деприватизации 31 га земли возле Нагаевского шоссе. Участок под Уфой с 2011 года арендовали структуры владельца ТЦ «Меркурий» Айрата Сулейманова, а в 2022 году его же компания «Орбита» выкупила землю у республиканского минземимущества за 21,8 млн руб. В сделку вмешалось надзорное ведомство, усомнившееся в законности продажи столь большой площади без торгов. В трех судебных инстанциях прокуратура смогла доказать правомерность своих претензий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец «Орбиты» Айрат Сулейманов не смог отстоять участок возле Зинино

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Владелец «Орбиты» Айрат Сулейманов не смог отстоять участок возле Зинино

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии и компании владельца ТЦ «Меркурий» Айрата Сулейманова ООО «Орбита» не удалось изменить решения судов, признавших недействительным договор купли-продажи 30,9 га земли возле Зинино. Точку в споре поставил арбитражный суд Уральского округа.

Ранее землю арендовало ООО «Финанс меркурий маркет групп» (ФММГ), планировавшее построить южнее Нагаевского шоссе логистический центр «Караван» с гостиницей, автостоянкой и другими объектами. В 2015 году «Орбита», возникшая как правопреемник ФММГ, получила в собственность построенный на участке склад. Как и правопредшественник, компания добивалась от мэрии Уфы предоставления участка в собственность для строительства логистического центра, однако, как и ФММГ, получила отказ. По мнению городских властей, площадь участка была слишком большой для обслуживания единственного здания. Точка зрения города подтвердилась в судах.

ООО «Орбита» зарегистрировано в 2015 году в Уфе, основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредитель компании с уставным капиталом 13 тыс. руб.— Айрат Сулейманов. По данным Rusprofile, в 2023 году убыток «Орбиты» составил 2,4 млн руб. при 46 тыс. руб. выручки.

Впрочем, 28 февраля 2022 года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии согласилось на приватизацию участка за 21,8 млн руб. Обоснованием для сделки было то, что на нем появилось пять построек общей площадью свыше 2,9 тыс. кв. м.

Договор привлек внимание прокуратуры Башкирии, которая усомнилась в ее законности, так как, по мнению надзорного ведомства, под видом капитальных строений на участке находились лишь обтянутые тканью каркасы зданий без крыш и фундаментов. Также, указывала прокуратура, стороны не представили доказательств того, что для эксплуатации зданий с площадью 2,9 тыс. кв. м нужны все 30,9 га. Более того, участок пересекался с лесным массивом.

С этими претензиями прокуратура обратилась с иском с просьбой признать сделку недействительной. Арбитражный суд Башкирии и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласились с доводами истца. В доказательство правомерности претензий суды использовали, в числе прочих, вступившее в силу решение 2019 года по спору «Орбиты» с мэрией Уфы. Тога суды отказали компании, отметив, что площадь спорного участка в 300 раз превышала площадь принадлежавшего арендатору здания.

В кассационной жалобе «Орбита» доказывала, что суды первой и апелляционной инстанции не обосновали выводы о несоразмерности площади выкупленного участка, необходимого для эксплуатации недвижимых объектов. Кроме того, указывал ответчик, неправильным был вывод и о невозможности приватизации из-за пересечения с городскими лесами.

Минземимущество в кассационной жалобе настаивало, что судами ошибочно сделан вывод об отнесении земельного участка к землям общего пользования.

Окружной суд счел, что продажа «Орбите» участка без конкурса могла привести к нарушению публичных интересов, а этого достаточно для признания приватизации незаконной.

Кроме того, говорится в судебном акте, «Орбита» не смогла достигнуть декларировавшейся цели построить логистический центр, из-за этого компания не могла рассчитывать на приобретение участка в собственность без торгов.

Связаться с владельцем ООО «Орбита» Айратом Сулеймановым вчера не удалось.

В министерстве земельных и имущественных отношений комментарий не дали.

По мнению партнера экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, спорный участок имеет высокую инвестиционную привлекательность ввиду его расположения и транспортной доступности. Наиболее перспективным вариантом использования подобных территорий эксперт считает создание многофункциональных логистических хабов со складами, распределительными центрами, таможенными терминалами и сопутствующей инфраструктурой.

«Учитывая близость к столице, участок мог бы стать важным элементом логистической системы не только республики, но и Уральского региона в целом. Также эта территория могла бы быть интегрирована в общую концепцию развития как рекреационная зона, что повысило бы экологическую устойчивость проекта»,— полагает он.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что шансы ответчиков на успех в споре сразу были весьма низкими. Крайне мала вероятность обжаловать решения и в коллегии Верховного суда, полагает юрист.

«Судебная практика по вопросам оспаривания сделок с публичными земельными участками достаточно устоялась, и подход судов в отношении несоразмерности площади выкупаемого участка находящимся на нем объектам недвижимости является последовательным и однозначным. При таком низком проценте застройки и при наличии признаков фиктивности большинства объектов недвижимости позиция министерства выглядела уязвимой с самого начала»,— рассказала госпожа Барабаш.

Идэль Гумеров