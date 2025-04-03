ЕC запросил размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия
Европа запросила размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия. Об этом заявил глава Европейского командования вооруженных сил США Кристофер Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
Кристофер Каволи
Фото: Seth Wenig / AP
«Есть запрос на размещение одной из них (систем.— "Ъ") в Европе. Об этом я могу рассказать на закрытом заседании»,— сказал главком (трансляция велась на сайте комитета).
Господин Каволи отметил, что Пентагон располагает несколькими такими системами. Главком также назвал решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019-м верным решением, из которого нужно извлечь выгоду. В ходе заседания господин Каволи также сказал, что возможный отказ США от командования силами НАТО в Европе создаст проблемы в плане ядерного командования и контроля.
Сегодня, 3 апреля, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что странам НАТО необходимо повысить расходы на оборону с нынешнего целевого показателя в 2% ВВП до 5% — столько средств на эти цели не тратит ни один член альянса. По его словам, каждый участник сегодняшней встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО должен пообещать достичь этого результата.
Подробнее — в материале «Ъ» «Марко — пять процентов».