Онлайн-кинотеатры сократили выпуск оригинальных сериалов на 40%

В первом квартале 2025 года российские стриминги выпустили 24 оригинальных сериала — на 40% меньше, чем годом ранее, подсчитали для «Ъ» в «Газпром-медиа холдинге». Большинство проектов выходили одновременно на нескольких платформах, что позволяет снижать издержки.

Без учета совместных релизов эксклюзивных премьер было всего 17 против 25 в 2024 году. Лидером по числу выпусков стал Okko (пять проектов), за ним следуют Kion (четыре проекта) и Premier (три проекта). Wink и Start представили по два сериала, у «Иви» — один, а «Кинопоиск» не выпустил ни одного оригинального проекта.

В отрасли объясняют сокращение ростом стоимости производства и переоценкой рентабельности. Выручка российских онлайн-кинотеатров в 2024 году, по разным оценкам, составила 121–150 млрд руб., показывая рост до 37%.

Подробнее об этом — в материале «Сериалы не блещут оригинальностью».