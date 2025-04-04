Минздрав начал с чистого листа нетрудоспособности

Минздрав РФ отказался от собственной инициативы введения контроля за количеством больничных листов у пациентов. Предполагалось, что часто болеющих граждан будут направлять на специальную медкомиссию, чтобы выявить серьезные недуги на ранних стадиях. Ведомство не объясняет, почему передумало, лишь отмечает, что «работа над документом, его обсуждение продолжаются». Ранее инициативу критиковала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Союз медицинских работников Чувашской Республики опубликовал на своем сайте новый проект «Порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности», заметило издание Vademecum. В союзе уточнили, что документ, подготовленный Минздравом РФ, направлен на обсуждение в Национальную медицинскую палату.

“Ъ” подробно рассказывал о предыдущей версии проекта.

По действующим нормам врач самостоятельно составляет листки нетрудоспособности сроком до 15 дней (фельдшер или стоматолог — до 10 дней). После этого пациент может выйти на работу, а затем снова обратиться за больничным — и так сколько угодно раз.

Но в декабре 2024 года Минздрав подготовил проект нового «Порядка». Согласно этому документу, врачам (а также фельдшерам и стоматологам) необходимо проверять наличие у пациента листков нетрудоспособности за последние полгода. Если выяснится, что гражданин был на больничном более четырех раз (за исключением ухода за больным родственником, реабилитации и при получении заместительной почечной терапии), его направят на врачебную комиссию. Она подробно изучит его медицинские документы и при необходимости скорректирует лечение.

Минздрав подчеркивал, что задача изменений — выявлять серьезные болезни на ранних стадиях. Однако вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала инициативу ведомства. В феврале она обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой расширить список ситуаций, при которых не действует ограничение по оформлению больничных. В частности, она предложила сделать исключение для инфекционных заболеваний, требующих изоляции или представляющих опасность для окружающих (холера, сибирская язва, чума и т. д.). Также вице-спикер призвала господина Мурашко указать особые условия для оформления больничных в период беременности.

В новом документе, опубликованном на сайте Союза медицинских работников Чувашской Республики, ведомство решило вовсе убрать пункт о проверке количества больничных и направлении гражданина на врачебную комиссию.

“Ъ” обратился в Минздрав РФ с просьбой прокомментировать такое решение. Помощник министра Алексей Кузнецов сообщил, что «работа над документом, его обсуждение продолжаются».

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович полагает, что инициатива Минздрава по контролю за количеством больничных была призвана решить сразу несколько проблем. Главная из них — необоснованная выдача листков нетрудоспособности. По словам госпожи Попович, есть регионы, где количество больничных листов никак не связано с реальностью. «Больничный — это все-таки временная нетрудоспособность, которая ложится бременем и на работодателя, и на государство. Таким элементом социальной поддержки населения не нужно злоупотреблять»,— говорит эксперт.

Кроме того, инициатива действительно помогла бы выявлять ранние признаки тяжелых нарушений здоровья, что особенно актуально после пандемии коронавируса. Госпожа Попович предполагает, что ведомство могло отказаться от идеи из-за «не очень удачных формулировок» либо из опасений добавить работы и без того загруженной системе здравоохранения. «Мне кажется, это хороший механизм. Минздрав зря от него отказался и, возможно, еще вернется к этой теме»,— заключает госпожа Попович.

Наталья Костарнова