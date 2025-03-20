Очная форма выгорания

Многие российские медики высоко ценят возможность повышения квалификации онлайн и выступают против ограничений в этой области — таковы результаты опроса профессионального сервиса «Справочник врача». Речь идет о грядущем запрете исключительно электронного и дистанционного обучения при переподготовке и повышении квалификации медиков и фармацевтов (вступит в силу 1 марта 2026 года). Врачи перечислили ряд факторов, затрудняющих, с их точки зрения, очное обучение – в том числе профессиональное выгорание. В Минздраве уверены, что запрет «дистанта» повысит качество обучения медиков и положительно отразится на пациентах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Профессиональный сервис «Справочник врача» (помогает принимать клинические решения, объединяет более 465 тыс. пользователей из России) провел опрос двух тысяч врачей об ограничениях в области онлайн-обучения медработников. Напомним, в конце февраля президент Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 марта 2026 года электронного и дистанционного обучения в медицине и фармацевтике. Речь идет о профессиональной переподготовке, повышении квалификации и периодической (минимум раз в пять лет) аккредитации медработников. Исключение составляет дистанционное обучение, предусмотренное федеральными образовательными стандартами и типовыми дополнительными профессиональными программами в области охраны здоровья и осуществления фармдеятельности.

У большинства опрошенных врачей (59%) положительный опыт онлайн-обучения. 60% респондентов не поддерживают грядущий запрет. Из них 39% признают, что онлайн-образование в России должно стать качественнее.

53% участников опроса опасаются, что запрет онлайн-обучения ускорит профессиональное выгорание из-за дополнительной нагрузки. 23,9% считают возможным рост кадрового дефицита в отрасли: не все медики могут или хотят регулярно уезжать на учебу. 13,1% опрошенных говорят, что запрет повредит квалификации врачей, так как не всех отпустят с работы на очную учебу. 28% наоборот боятся роста нагрузки из-за отъезда коллег, уехавших учиться, и потока жалоб пациентов.

Терапевт, основатель «Справочника врача» Константин Хоманов сообщил “Ъ”, что врачи еще во времена COVID-19 оценили преимущества дистанционного образования: «Грамотно составленная программа позволяет учить специалиста на местах, экономя время и деньги — собственные и работодателя». Он считает, что онлайн-образование врачей нужно не запрещать, а строже контролировать. Медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али считает, что использование технологий для обучения — «понятный, логичный и эффективный» инструмент, особенно актуальный для отдаленных регионов. «Онлайн-образованием занимается много неаккредитованных организаций, которые, по сути, просто продают курсы и сертификаты,— сетует он.— Но и очная форма получения знаний в подобных заведениях не гарантирует высокое качество обучения».

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил “Ъ”, что главная цель нововведений как раз в том, чтобы убрать с рынка недобросовестные компании и повысить качество медицинского образования через ужесточение требований к соответствующим организациям. Он настаивает, что некорректно говорить о полном запрете на онлайн-обучение для медиков: «Применение дистанционных методов будет регламентироваться программами, которые утвердит Минздрав. Там будут прописаны как дистанционные формы, так и очные формы обучения. Если тот или иной материал можно освоить онлайн, по нему будет доступен дистанционный формат. Но невозможно, например, обучать онлайн проведению пункционной биопсии печени». Господин Леонов отвергает риск выгорания: смена обстановки и неформальное общение с коллегами наоборот положительно скажутся на эмоциональном состоянии врачей.

Новые правила приведут к тому, что организации без клинических баз, медицинского оборудования и высокопрофессионального профессорско-преподавательского состава больше не смогут предлагать образовательные услуги, заявили “Ъ” в пресс-службе Минздрава. В ведомстве отметили, что изменения касаются только профессиональных образовательных программ и не исключают использования онлайн-технологий на образовательных мероприятиях некоммерческих профессиональных организаций. Также в министерстве считают, что для повышения квалификации врачам необязательно куда-то ехать — в стране «уже много десятилетий» существует практика «выездных циклов» преподавателей. В целом, полагают в ведомстве, изменения должны привести к «повышению удовлетворенности обучением» медицинских работников и положительно повлиять на удовлетворенность пациентов медицинской помощью.

Наталья Костарнова