ФСБ нашла ОПС в бывшем «Вагнер-центре»

Мещанский районный суд Москвы арестовал соучредителя и гендиректора санкт-петербургской IT-компании «Аеза Групп» Юрия Бозояна и нескольких его сотрудников. Следственным департаментом МВД России фигуранты обвиняются в создании преступного сообщества (ОПС), участии в нем и других преступлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Бозоян (2023 год)

Фото: Личная страница в VK Юрия Бозояна Юрий Бозоян (2023 год)

Фото: Личная страница в VK Юрия Бозояна

В минувший вторник сотрудники ФСБ и питерской полиции провели обыски в офисе IT-компании «Аеза Групп» на Зольной улице. Ранее в этом здании размещался «ЧВК Вагнер Центр», а теперь базируется хостинг-провайдер, сдающий в аренду сервера. По окончании мероприятий правоохранители задержали соучредителя и гендиректора «Аеза Групп» Юрия Бозояна, а по другим адресам еще несколько человек. Фигурантов этапировали в Москву, поскольку расследованием уголовного дела занимается следственный департамент МВД. По некоторым данным, речь в нем идет якобы о незаконной банковской деятельности в составе ОПС (ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 210 УК РФ).

По ходатайству следствия всех фигурантов, включая Юрия Бозояна, Мещанский райсуд заключил под стражу на два месяца. Сразу же после того, как в офис «Аеза Групп» нагрянули силовики, региональные СМИ выдвинули версию о том, что сотрудники компании подозреваются в незаконном обналичивании средств.

Ранее американские журналисты сообщали, что деятельность «Аеза Групп» направлена на «дезинформацию и продвижение Кремля» на территории США и Западной Европы.

Там, по их мнению, она якобы создавала фиктивные сайты западных СМИ для публикации фейковой информации. В свою очередь, европейские журналисты связывали структуру Юрия Бозояна с криптовалютой и работой в даркнете.

Отметим также, что «Аеза Групп» была создана в июне 2021 года жителями Санкт-Петербурга Арсением Пензевым и Игорем Князевым, а Юрий Бозоян присоединился к проекту только в январе 2023 года. До этого он являлся учредителем и гендиректором питерского ООО «Облачные решения», которое предоставляло такие же услуги, как и «Аеза Групп». Впрочем, просуществовала зарегистрированная в марте 2021 года фирма недолго — в июне 2023 года господин Бозоян ее ликвидировал.

Оперативно получить комментарии защитников фигурантов «Ъ» не удалось.

Олег Рубникович