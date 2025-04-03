Новым гендиректором Puma стал бывший директор по продажам Adidas

Германский производитель спортивной одежды и обуви Puma объявил об уходе с поста генерального директора и председателя правления компании Арне Фройнда. Его место займет бывший директор по продажам Adidas Артур Хольд.

Арне Фройнд возглавлял Puma с ноября 2022 года, при этом провел в компании более 14 лет. Он покинет должность 11 апреля. Артур Хольд приступит к работе в новой должности 1 июля.

Puma объяснила решение расстаться с господином Фройндом «разницей во взглядах на реализацию стратегического развития» компании. За время правления господина Фройнда акции Puma подешевели более чем в два раза.

Кирилл Сарханянц