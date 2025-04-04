Химкомбинат в Перми, который планировал купить «Росхим», снизил чистую прибыль на 187 млн руб.

АО «Камтэкс-Химпром» опубликовало финансовую отчетность за прошлый год. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества в 2024 году составила 503,5млн руб., за 2023 год этот показатель был зафиксирован на уровне 690,7 млн руб. При этом выручка предприятия выросла с 5,6 млрд руб. до 6 млрд руб. Прибыль АО от продажи составила 108,9 млн руб., в 2023 году этот показатель превысил 60,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

АО «Камтэкс-Химпром» является правопреемником Пермского химического завода имени Серго Орджоникидзе, основанного в 1916 году как Пермский суперфосфатный завод. Сегодня предприятие выпускает фталевый ангидрид и диоктилфталат, а также фумаровую и бензойную кислоты.

Напомним, в прошлом году владельцы АО «Камтэкс-Химпром» и холдинга «Росхим» вели переговоры о продаже, но в итоге не смогли договориться об условиях. После проведенного аудита потенциальный покупатель выяснил, что техническое состояние предприятия позволяет ему вести производственную деятельность и выполнять обязательства перед партнерами. В то же время в перспективе завод требует серьезного технического перевооружения. Переговоры, как утверждают собеседники «Ъ-Прикамье», поставлены на паузу.