Начальник полиции Кубани Владимир Андреев покидает свой пост

Владимир Андреев, возглавлявший главное управление МВД по Краснодарскому краю с 2019 года, покидает свой пост. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили сразу несколько источников в силовых ведомствах. Ранее сообщения об отставке руководителя краевого главка МВД появилась в СМИ. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю на запрос «Ъ-Кубань» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию оперативно не ответили.

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По некоторым данным, пост начальника кубанской полиции может занять руководитель ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков.

Олег Агарков — уроженец Тбилисского района Краснодарского края. В 2001 году после окончания Академии управления МВД России был назначен на должность начальника ОВД Тбилисского района Краснодарского края, а через семь лет возглавил УВД по городу-курорту Геленджику. С 2011 года руководил УМВД России по городу Краснодару. В июле 2014 года назначен начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области. Должность руководителя ГУ МВД по Ростовской области он занимает с 2017 года.

Бывший руководитель управления МВД России по Тверской области генерал-майор полиции Владимир Андреев возглавил ГУ МВД России по Краснодарскому краю 1 апреля 2019 года. Владимиру Андрееву 64 года, он уроженец Псковской области, окончил Ленинградское высшее военное училище МВД, основную часть карьеры сделал в Псковской области.

Лия Пацан