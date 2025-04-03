Мадридский «Реал» заработал рекордные €138,8 млн за победу в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» получил €138,8 млн за победу в прошлом сезоне Лиги чемпионов — главного футбольного еврокубка. Это следует из финансового отчета, опубликованного Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) во время конгресса организации в Белграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susana Vera / Reuters Фото: Susana Vera / Reuters

1 июня 2024 года «Реал» завоевал свой 15-й титул Лиги чемпионов, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. За выигрыш в турнире мадридский клуб получил на €4 млн больше, чем победитель сезона-2022/2023 — «Манчестер Сити». Эта сумма позволила «Реалу» впервые преодолеть отметку в €1 млрд по годовому обороту.

Вторым в рейтинге стал «Пари Сен-Жермен», вылетевший на полуфинальной стадии. Он заработал €124,4 млн. Третье место заняла участвовавшая в финале «Боруссия» (€120,7 млн). В десятке также оказались мюнхенская «Бавария» (€120,4 млн), «Манчестер Сити» (€110,4 млн), «Барселона» (€98,4 млн), лондонский «Арсенал» (€94 млн), мадридский «Атлетико» (€93 млн), «Наполи» (€70,1 млн) и миланский «Интер» (€66,3 млн).

Меньше всего из участников группового этапа заработали «Антверпен» (€21,9 млн), белградская «Црвена Звезда» (€26,5 млн) и «Унион Берлин» (€28,2 млн).

Во втором по силе клубном континентальном соревновании — Лиге Европы — больше всего заработали финалисты: первым стал уступивший в финале леверкузенский «Байер» (€41,2 млн), второй — победившая в турнире «Аталанта» из Бергамо (€33,9 млн).

Общий доход UEFA в сезоне-2023/2024 составил €6,8 млрд. Из них €3,72 млрд пришлось на клубные соревнования, €2,5 млрд удалось привлечь благодаря чемпионату Европы, прошедшему летом в Германии.

Таисия Орлова