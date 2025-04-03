Перешедший под контроль ОМК белгородский завод нарастил убытки в 2024 году

АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» (ОЗММ, входит в Объединенную металлургическую компанию — ОМК) завершил 2024 год с чистым убытком в 420,8 млн руб. Это в 5,4 раза больше, чем в 2023-м (77,4 млн руб.), следует из бухгалтерской отчетности предприятия. Выручка напротив выросла на 22%: с 1,8 млрд до 2,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также в 2024 году компания получила убыток от продаж в 164,5 млн руб. 2023 год она закончила с прибылью в 36,6 млн руб. Себестоимость продаж при этом увеличилась на 28,3% за год: с 1,6 млрд до 2 млрд руб.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2024 года составляла 243,4 млн руб., что на 23,6% больше, чем годом ранее (197 млн руб.). Кредиторскую предприятие за год нарастило на 53,2%: с 385 млн до 589,8 млн руб.

Ранее ОЗММ принадлежал белгородскому бизнесмену Олегу Клюке и был убыточным. Он перешел под контроль ОМК в конце 2023 года. Тогда белгородский завод возглавил топ-менеджер ОМК Сергей Косулин — он занимает пост гендиректора до сих пор. Эксперты оценивали сумму сделки в пределах 1,5 млрд руб.

О проекте ОМК по производству бесшовных труб на ОЗММ за 35 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова