Предприниматель расплатился за экс-губернатора

Арбитражный суд Челябинской области признал удовлетворенными все требования кредиторов к бывшему главе региона Борису Дубровскому. Долги в размере 8,8 млн руб. погасил челябинский предприниматель Денис Кашигин. Теперь суд рассмотрит вопрос о прекращении банкротства экс-губернатора. Финансовый управляющий и один из кредиторов возражали против погашения долга бизнесменом, поскольку пока не решен вопрос о привлечении Бориса Дубровского к субсидиарной ответственности по долгам производственного объединения «Монтажник» на сумму 930 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд 22 апреля рассмотрит вопрос о прекращении процедуры банкротства экс-губернатора Бориса Дубровского

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Суд 22 апреля рассмотрит вопрос о прекращении процедуры банкротства экс-губернатора Бориса Дубровского

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Дело о банкротстве бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского может быть вскоре прекращено. Арбитражный суд региона признал удовлетворенными все требования кредиторов к должнику на общую сумму 8,8 млн руб. Определение принято 2 апреля после того, как челябинский предприниматель Денис Кашигин погасил всю задолженность, сообщает пресс-служба суда.

Согласно документу, были удовлетворены требования АО «Производственное объединение “Монтажник”» в сумме 7,08 млн руб., Кирилла Мухина — 1,01 млн, а также Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №32 по Челябинской области — 702,6 тыс. руб.

«Судебное заседание по вопросу прекращения производства по делу о банкротстве Дубровского Бориса Александровича назначено на 22 апреля 2025 года»,— определил суд.

Заявление Дениса Кашигина о намерении погасить все требования, предъявленные к должнику, поступило в суд в конце декабря 2024 года и было удовлетворено 19 марта этого года.

Против намерений бизнесмена возражали финансовый управляющий Бориса Дубровского Тамара Демидова, основной кредитор — АО «ПО “Монтажник”» и третье лицо — Совкомбанк.

Финансовый управляющий указала на преждевременность заявления господина Кашигина, поскольку не все судебные акты, на основании которых сформирован реестр кредиторов, вступили в силу. Кроме того, остается нерассмотренным требование о привлечении Бориса Дубровского к субсидиарной ответственности в размере 930 млн руб. по долгам ПО «Монтажник» (в июне 2021 года открыто конкурсное производство). Финуправляющий и представители «Монтажника» подчеркивали, что погашение требований будет производиться аффилированным лицом за счет средств, фактически принадлежащих должнику.

Представитель Дениса Кашигина в суде пояснил, что предприниматель подавал заявление о выкупе просроченной задолженности «с целью дальнейшей и более выгодной ее реализации».

Также заявитель выразил готовность погасить требования в большем объеме, после того как все судебные акты вступят в силу.

Суд решил, что вопрос о субсидиарной ответственности не имеет самостоятельного правового значения в данном случае. Кроме того, по этому требованию приняты обеспечительные меры. Заинтересованность заявителя по отношению к должнику, по мнению суда, не подтверждена.

По данным «СПАРК Интерфакс», Денис Кашигин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Челябинске. Кроме того, он является конкурсным управляющим семи организаций, зарегистрированных в Челябинске и Челябинской области, Сочи, Керчи и Екатеринбурге. В 2023 году Денис Кашигин с разрешения суда уже гасил долги Бориса Дубровского. Речь идет о требовании Федеральной налоговой службы на сумму 31,8 тыс. руб.

Ранее Борису Дубровскому удалось снизить размер требований основного кредитора — АО «ПО “Монтажник”» в шесть раз — с 37,3 млн до 6,6 млн руб. Это произошло после пересмотра судебных актов о недействительных сделках в рамках дела о банкротстве «Монтажника». Так, в июле 2022 года суд признал незаконными платежи предприятия в пользу экс-губернатора на сумму более 37 млн руб. и обязал ответчика вернуть деньги. Суд подтвердил аффилированность «Монтажника» и Бориса Дубровского, который никогда не входил в состав учредителей предприятия и не руководил им. Пытаясь оспорить взыскание, экс-губернатор настаивал на том, что направлял предприятию гораздо большие суммы, чем впоследствии возвращались ему. В декабре 2024 года Арбитражный суд Уральского округа снизил сумму взыскания до 9,7 млн руб. С учетом погашения части долга в рамках исполнительного производства размер требований «Монтажника» к Борису Дубровскому в итоге составил 6,6 млн руб.

Именно решение о взыскании 37 млн лежит в основе банкротства экс-главы региона. По заявлению «Монтажника» в феврале 2023 года суд ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, в январе 2024 года — реализации имущества.

До продажи имущества Бориса Дубровского с торгов так и не дошло. В карточке должника на Федресурсе имеется информация о том, что в ходе процедуры реструктуризации долга, у экс-главы региона было выявлено имущество общей стоимость 14 млн руб. В том числе земля и дом площадью 12 кв.м в садовом товариществе «Металлург-2» в Магнитогорске, квартира 34,3 кв.м в Троицке, три строения (каждое 104 кв.м) в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа, средства на счетах в банке, а также страховая пенсия в размере 18,5 тыс. и пенсия от правительства Челябинской области 206,7 тыс. руб. ежемесячно.

Пока дело о банкротстве не прекращено, финансовый управляющий добивается признания недействительными сделками передачу $10 млн и 6,8 млн руб. Анне Дубровской — дочери должника. Заявление оставлено без движения до 25 апреля. Кроме того, в начале марте финуправляющий направила заявления об истребовании документов и сведений в отношении Бориса Дубровского от Объединенных Арабских Эмиратов и Швейцарии. Также она запросила у ФНС сведения об отчуждении принадлежавших Борису Дубровскому долей в ряде компаний. Заявления пока не рассмотрены.

Управляющий партнер Insight advocates Владислав Седляр считает, что прекращение дела о банкротстве Бориса Дубровского после погашения требований «вполне вероятно». «Основанием для этого выступает статья 57 Закона о банкротстве, предусматривающая прекращение производства по делу в случае удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Привлечение к субсидиарной ответственности не является отдельным основанием для препятствия к прекращению банкротства. Стоит отметить, что обязательства по субсидиарной ответственности сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания дела о банкротстве гражданина, то есть они не списываются в процедуре банкротства физического лица»,— отмечает юрист.

Юлия Гарипова