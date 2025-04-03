Экспертиза не стала признавать памятником здание на Воеводина в Екатеринбурге

Бывшее общежитие на ул. Воеводина, 6 рядом с ДОСААФ и торговым центром Limerance в центре Екатеринбурга отказались признавать памятником архитектуры и вносить в реестр. Информация об этом содержится на сайте управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Напомним, объект в конце 2022 года выкупила компания «TEN девелопмент» за 154,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано в документе, в результате исследований выявлены факторы, указывающие на утрату кварталом исторически сложившейся планировки и территориальной целостности. Состояние объекта признали ненадлежащем, что также сказывается на его «целостности для формирования историко-культурной, архитектурной и градостроительной среды». Эксперты уточняют, что объект находится в аварийном, неэксплуатируемом состоянии.

Экспертиза пришла к выводу, что включение в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ выявленного объекта культурного наследия «Здание общежития комплекса Дома обороны» является необоснованным. Так, эксперт пришел к отрицательному заключению. Кроме того, объект рекомендовали исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия.