На трагедию под землей проливают свет

Следователи определили трех человек, причастных к экскурсии в коллектор Неглинки, еще несколько диггеров объявлены в розыск. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обыски проводятся у предпринимателей, которые организовывали опасные туры и продавали эти услуги. По данным следствия, 20 августа гид-диггер повел в коллектор группу из семи человек. Выжить не удалось никому. По данным “Ъ”, среди жертв мог оказаться и менеджер одной из крупнейших в стране IT-компаний «Ланит» Дмитрий Маркушкин. Насколько законны такие туры? И кто отвечает за коллекторы в Москве? Об этом — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ливни в Москве, 2016 год

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Ливни в Москве, 2016 год

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

На экскурсию, по данным правоохранителей, отправилась группа из восьми человек. За то, чтобы спуститься в коллектор Неглинки и прогуляться под Москвой, каждый заплатил по 9 тыс. руб.

Когда группа двигалась в сторону Трубной площади, начался ливень, о котором синоптики предупреждали заранее. И в этот момент резко поднялся уровень воды, она могла заполнить весь коллектор, высота которого более 4 м. Эксперты говорят, что шансов спастись у людей не было.

Трагедии можно было избежать, если бы организаторы прислушались к прогнозам синоптиков, говорит диггер Даниил Давыдов:

«В коммуникации можно попасть через крышки смотровых колодцев, через самые обыкновенные люки. Если диггер не ознакомился с прогнозом погоды, принял решение спускаться, и начался дождь, то вероятность попасть в неприятности очень высока.

Что касается легальности или нелегальности этих экскурсий, то в России есть статья Уголовного кодекса о проникновении на охраняемые объекты, коммуникации таковыми и считаются».

После гибели людей несколько сайтов, которые предлагали экскурсии по подземной реке Неглинной, приостановили бронирования на ближайшие даты. А с некоторых тематических порталов, где размещались такие предложения, объявления и вовсе исчезли.

При этом подобные экскурсии в России официально никак не регулируются. Сами диггеры неоднократно предпринимали попытки договориться с властями и организовывать легальные спуски, но идея поддержки не получила.

Между тем в некоторых странах подводные сооружения превращают в музеи, но в России у такой практики едва ли есть перспективы, заметил урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман: «В Париже, например, есть Музей канализации, созданный на основе старых коллекторов.

То есть один из выходов — это как раз организация такого пространства, куда хотя бы в какие-то безопасные часы можно было бы спускаться.

Но с учетом того, что в Москве не так давно появился музей ЖКХ на ВДНХ, то никто ничего подобного больше делать не будет. И очень жаль, потому что, действительно, это достопримечательность столицы, и будет очень обидно, если сейчас, после этого резонансного случая просто возьмут и заклеят все колодцы».

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. За это предусмотрено до 10 лет тюрьмы. Его фигурантом, в частности, стал один из организаторов экскурсии, которого допрашивали до позднего вечера.

Но управляющий партнер компании Land Law Firm Денис Литвинов полагает, что в такой ситуации претензии могут возникнуть не только к организаторам:

«В отношении того предприятия, которое эксплуатирует конкретный коллектор, в первую очередь будет рассматриваться вопрос о том, были ли соблюдены все установленные и прописанные правила по его охране.

Если мы говорим о том, что любители приключений отомкнули канализационный люк и проникли внутрь, то я сильно сомневаюсь, что здесь будет установлено недостаточное применение каких-то средств охраны.

Другой вопрос — если вход не был закрыт, не промаркирован специальной табличкой, то, конечно, это может быть основанием и для уголовной ответственности для соответствующих лиц».

Собеседники “Ъ” не исключают, что жертв потопа в коллекторах может оказаться гораздо больше — под землей могли оказаться и другие группы. А пока по требованию правоохранителей доступы во все столичные коллекторы закрыты.

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Илья Сизов