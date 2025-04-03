Иномарка после столкновения сбила двух девушек на Институтском проспекте

Полиция проводит проверку по факту дорожной аварии с пострадавшими на Институтском проспекте в Петербурге. ДТП у дома 9 произошло 2 апреля в 11:20, сообщили в региональном ГУ МВД.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 41-летний водитель за рулем Volkswagen Touareg при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил столкновение с двигавшимся справа по проспекту Пархоменко автомобилем DFM под управлением 52-летнего водителя. После этого первую иномарку отбросило на тротуар, где машина сбила 17-летнюю и 18-летнюю девушек.

В результате ДТП младшая пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени, вторая — в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи отпущена домой. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девочка-подросток попала в больницу после ДТП на Индустриальном проспекте.

Андрей Цедрик