Девочка-подросток попала в больницу после ДТП на Индустриальном проспекте

Полиция проводит проверка по факту ДТП в Красногвардейском районе Петербурга, в котором пострадала несовершеннолетняя. Дорожный инцидент произошел накануне, 2 апреля, в 17:05 возле дома 24 по Индустриальному проспекту, сообщили в региональном ГУ МВД.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 69-летний водитель, управляя автомобилем Chery Tiggo, совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны регулируемого пешеходного перехода 12-летнюю девочку.

В результате ДТП подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сбивший петербурженку самокатчик выплатит компенсацию и стоимость лечения.

Андрей Цедрик