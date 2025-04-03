МВД добавят генералов

С появлением в МВД новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан в центральном аппарате министерства и региональных подразделениях прибавится генеральских должностей. В общей сложности их станет больше на три с половиной десятка. А вместо прежних управлений в составе миграционного главка будут созданы департаменты, в том числе по работе с беженцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МВД генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представил личному составу министерства своего нового первого заместителя Андрея Кикотя

Фото: мвд.рф Глава МВД генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представил личному составу министерства своего нового первого заместителя Андрея Кикотя

Фото: мвд.рф

Сегодня глава МВД генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представил личному составу министерства своего нового первого заместителя — начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрея Кикотя, ранее занимавшего должность заместителя генерального прокурора России. Служба была создана накануне указом президента РФ.

Министр отметил, что господин Кикоть имеет богатый практический и управленческий опыт. «В свое время он непосредственно занимался надзором за процессуальной деятельностью органов внутренних дел. Хорошо знаком со спецификой нашей работы и, уверен, имеет свой собственный взгляд на существующие проблемы и болевые точки»,— подчеркнул господин Колокольцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кикоть

Фото: мвд.рф Андрей Кикоть

Фото: мвд.рф

С созданием новой структуры изменится и руководящий состав центрального аппарата полицейского ведомства. Если в Главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД, на базе которого создается служба, было шесть генералов, то в подчинении у Андрея Кикотя их станет тринадцать. Семь заместителей начальника службы, шестеро из которых одновременно возглавят департаменты, получат погоны генерал-лейтенантов, первые заместители руководителей департаментов будут генерал-майорами. Должность самого Андрея Кикотя, как и другого первого замминистра Александра Горового, соответствует званию генерал-полковника полиции.

Отметим, что сейчас в ГУВМ один генерал-лейтенант полиции — начальник главка Валентина Казакова (кстати, единственная женщина в этом звании в системе МВД).

В новой службе будут действовать шесть департаментов — паспортной и регистрационной деятельности, разрешительно-визовой работы, цифрового развития и информтехнологий, внешней трудовой миграции, по вопросам гражданства, а также по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами. Их штатная численность в соответствии с указом президента будет определена в течение трех месяцев. В кулуарах министерства предполагают, что на некоторые руководящие должности господин Кикоть пригласит людей из Генпрокуратуры.

В регионах также появятся новые генерал-майоры: в семи республиканских МВД и 21 краевом и областном главке появится соответствующая должность замруководителя по вопросам миграции. Таким образом общее число генеральских должностей в системе органов внутренних дел превысит 400, из них немногим более 110 относятся к центральному аппарату ведомства.

Александр Александров