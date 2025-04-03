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МВД добавят генералов

Новая миграционная служба усилит руководящий состав министерства

С появлением в МВД новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан в центральном аппарате министерства и региональных подразделениях прибавится генеральских должностей. В общей сложности их станет больше на три с половиной десятка. А вместо прежних управлений в составе миграционного главка будут созданы департаменты, в том числе по работе с беженцами.

Глава МВД генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представил личному составу министерства своего нового первого заместителя Андрея Кикотя

Глава МВД генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представил личному составу министерства своего нового первого заместителя Андрея Кикотя

Фото: мвд.рф

Глава МВД генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представил личному составу министерства своего нового первого заместителя Андрея Кикотя

Фото: мвд.рф

Сегодня глава МВД генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представил личному составу министерства своего нового первого заместителя — начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрея Кикотя, ранее занимавшего должность заместителя генерального прокурора России. Служба была создана накануне указом президента РФ.

Чем известен Андрей Кикоть

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Министр отметил, что господин Кикоть имеет богатый практический и управленческий опыт. «В свое время он непосредственно занимался надзором за процессуальной деятельностью органов внутренних дел. Хорошо знаком со спецификой нашей работы и, уверен, имеет свой собственный взгляд на существующие проблемы и болевые точки»,— подчеркнул господин Колокольцев.

Андрей Кикоть

Андрей Кикоть

Фото: мвд.рф

Андрей Кикоть

Фото: мвд.рф

С созданием новой структуры изменится и руководящий состав центрального аппарата полицейского ведомства. Если в Главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД, на базе которого создается служба, было шесть генералов, то в подчинении у Андрея Кикотя их станет тринадцать. Семь заместителей начальника службы, шестеро из которых одновременно возглавят департаменты, получат погоны генерал-лейтенантов, первые заместители руководителей департаментов будут генерал-майорами. Должность самого Андрея Кикотя, как и другого первого замминистра Александра Горового, соответствует званию генерал-полковника полиции.

Отметим, что сейчас в ГУВМ один генерал-лейтенант полиции — начальник главка Валентина Казакова (кстати, единственная женщина в этом звании в системе МВД).

В новой службе будут действовать шесть департаментов — паспортной и регистрационной деятельности, разрешительно-визовой работы, цифрового развития и информтехнологий, внешней трудовой миграции, по вопросам гражданства, а также по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами. Их штатная численность в соответствии с указом президента будет определена в течение трех месяцев. В кулуарах министерства предполагают, что на некоторые руководящие должности господин Кикоть пригласит людей из Генпрокуратуры.

В регионах также появятся новые генерал-майоры: в семи республиканских МВД и 21 краевом и областном главке появится соответствующая должность замруководителя по вопросам миграции. Таким образом общее число генеральских должностей в системе органов внутренних дел превысит 400, из них немногим более 110 относятся к центральному аппарату ведомства.

Александр Александров

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