Александр Хохлов назначен прокурором в воронежской Терновке

Приказом Генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 1 апреля 2025 года советник юстиции Александр Хохлов назначен на должность прокурора Терновского района Воронежской области, сообщили в ведомстве. С февраля 2022 года этот пост занимал Валерий Маринкин. Причины его отставки не уточняются.

За примерное исполнение служебных обязанностей Александр Хохлов неоднократно получал поощрения от руководства прокуратуры Воронежской области, подчеркнули в ведомстве.

Александр Хохлов, родившийся в 1984 году, окончил Воронежский государственный университет и начал свою карьеру в органах прокуратуры в июне 2006 года. С тех пор он занимал различные должности, включая помощника и старшего помощника прокурора Аннинского района, а также работал прокурором и старшим прокурором отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства в прокуратуре Воронежской области. С сентября 2022 года был заместителем прокурора Каширского района. Женат и воспитывает двух сыновей.

В конце марта стало известно о том, что прокурор Новоусманского района Воронежской области Илья Мязин скончался на 38-м году жизни.

Анна Швечикова, Алина Морозова