От Больших шлемов попросили больших денег

Группа игроков, входящих в топ-20 рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA), подписала совместное письмо к организаторам четырех турниров Большого шлема. В нем они выдвигают требование перераспределения в свою пользу доходов от проведения Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арина Соболенко

Фото: Ciro De Luca / Reuters Арина Соболенко

Фото: Ciro De Luca / Reuters

О письме группы спортсменов и спортсменок, которые составляют костяк первых двадцаток классификаций ATP и WTA, сообщило французское издание L’Equipe. По его данным, игроки требуют применения новой системы распределения доходов от проведения главных теннисных соревнований — открытых чемпионатов Австралии, Франции, США и Wimbledon, организаторами которых выступают три национальные федерации тенниса, а также Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. В качестве главного аргумента теннисисты приводят ситуацию в некоторых других профессиональных видах спорта. Скажем, в Национальной баскетбольной ассоциации игроки получают половину дохода, который генерируется лигой в течение сезона. В свою очередь, участники Открытого чемпионата Франции по теннису в прошлом году получили лишь 16% от общего дохода турнира.

Напомним, что в 2022 году под влиянием пандемии, которая серьезно ударила по доходам спортсменов, организаторы Roland Garros значительно увеличили призовой фонд своего состязания. Победители в мужском и женском одиночном разряде получили на 54% больше, чем годом ранее, полуфиналисты — на 60%, а неудачники первого круга — на 40%. В прошлом году призовые на Roland Garros выросли до €53,5 млн — на 7,82% по сравнению с 2023 годом, а чемпионы в одиночных разрядах получили по €2,4 млн — примерно в четыре раза больше, чем в 2000 году.

Фамилии игроков, подписавших новое письмо, не разглашаются, хотя известно, что недавно на эту тему в аналогичном ключе высказывались первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф, занимающая третье место в рейтинге WTA.

Известный американский теннисный журналист Бен Ротенберг, работающий на проходящем сейчас в Чарльстоне турнире WTA категории 500, попытался выяснить, что думают по поводу письма три теннисистки из мировой элиты — американки Джессика Пегула (4-я в мире) и Эмма Наварро (11-я), а также олимпийская чемпионка Парижа 2024 года китаянка Чжэн Циньвэнь (8-я). Все они поддержали содержание письма по смыслу, но не подтвердили наличие своих подписей. Кроме того, по мнению Чжэн Циньвэнь, узнавшей о письме от ветерана женского тенниса, экс-первой ракетки мира и члена совета игроков WTA Виктории Азаренко, рост призовых на мейджорах должны ощутить все спортсмены, а не только элита.

L’Equipe обращает внимание, что письмо направлено через две недели после объявления о судебных исках, которые Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), созданная по инициативе Новака Джоковича в 2021 году и позиционирующая себя как теннисный профсоюз, подала к АТР, WTA, Международной федерации тенниса (ITF) и Международному теннисному агентству честной игры (ITIA). Истец утверждает, что эти организации используют в теннисе системные злоупотребления, конкурентные ограничения и пренебрегают интересами игроков (см. «Ъ» от 18 марта). Однако, по словам известного теннисного эксперта, члена комитета Международного теннисного зала славы Алексея Селиваненко, проводить какие-то параллели между иском PTPA и нынешним письмом «не совсем корректно», поскольку эти две истории сильно отличаются как по форме, так и по содержанию. Более того, весьма маловероятно, что в ответ на нынешнее письмо последует какая-то публичная официальная реакция.

Евгений Федяков