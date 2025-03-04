Миллиард за пару

CVC Capital Partners, одна из наиболее активных в том, что касается инвестиций в спортивные проекты, компаний, намерена нарастить объем вложений в спортивную сферу. Как сообщает Sky Sports, руководство CVC подало заявку на приобретение сразу двух крупных теннисных турниров, проходящих в Майами и Мадриде. За них CVC готова отдать $1 млрд. Но не исключено, что владеющая теннисными активами Endeavor Group получит больше. Ведь на турниры в Майами и Мадриде много претендентов, включая Федерацию тенниса Италии, которая уже выступила с идеей проведения пятого чемпионата Большого шлема. Чтобы реализовать эту задумку, итальянцам нужно «взять» Мадрид.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susana Vera / Reuters Фото: Susana Vera / Reuters

Компания CVC Capital Partners, известная в спортивной индустрии в основном тем, что с 2005 по 2017 год была владельцем коммерческих прав самого престижного гоночного чемпионата — «Формулы-1», готовится к расширению своего спортивного портфолио. Как сообщает Sky Sports, CVC вступила в борьбу за право покупки сразу двух теннисных супертурниров — в Майами и Мадриде. Оба чемпионата входят в серию 1000 как в мужском, так и женском календаре (именуются Masters 1000 у мужчин и WTA 1000 у женщин). По статусу они располагаются сразу за четырьмя первенствами Большого шлема.

Согласно информации Sky Sports, претендующая на теннисный актив СVC сделала нынешнему владельцу турниров Endeavor Group предложение на $1 млрд за оба чемпионата. Endeavor владеет помимо теннисных турниров в том числе UFC, самым популярным промоушеном смешанных единоборств, а также WWE — ведущей в области реслинга, чрезвычайно популярного в Америке жанра на стыке спорта и циркового шоу, структурой. Еще в прошлом году капитализация Endeavor Group превышала $20 млрд. Однако теперь стоимость компании оценить трудно. Дело в том, что ее руководство, в частности известный голливудский агент Ари Эмануэль, решило перевести бизнес из акционерного общества в частную компанию (все активы переводятся на структуру, именуемую Silver Lake). Именно в связи с реструктуризацией Endeavor Group и рассматривает возможность продажи ряда «лишних» активов. Среди них как раз вышеозначенные теннисные турниры в Майами и Мадриде.

Отметим, что теннисные турниры вообще нечасто поступают в продажу. Так что оценивать динамику изменения их цен непросто. Тем не менее если сравнить уже состоявшуюся в 2022 году сделку по продаже аналогичных турниров в Цинциннати (они того же ранга, что проводятся в Майами и Мадриде) с готовящейся, то окажется, что стоимость соревнований класса 1000 за три года фактически удвоилась. Ведь чемпионат в Цинциннати был куплен компанией Beemok Capital за $250 млн.

Не исключено, что в итоге турниры в Майами и Мадриде будут проданы даже дороже, чем за $1 млрд.

Дело в том, что за них развернулась солидная борьба. На покупку теннисных активов претендуют еще несколько структур. Среди них, по версии Sky Sports, EQT Partners и Providence Equity Partners. А еще внезапно сам Ари Эмануэль (как частное лицо, а не функционер компании). Ну и, наконец, есть еще один потенциальный покупатель — Федерация тенниса Италии (FITP).

В середине февраля итальянские СМИ, в частности La Stampa, сообщили, что FITP всерьез изучает возможность проведения пятого турнира Большого шлема. На данный момент их четыре — открытые чемпионаты Австралии, Франции, США и Wimbledon. Организация еще одного помимо прочего потребует расчистки календаря под двухнедельные соревнования. Одна неделя у итальянцев есть (в первой половине мая в Риме проходит турнир серии 1000). Вторую они хотели бы получить за счет покупки турнира в Мадриде (предшествует римскому). И, как утверждала La Stampa, FITP была готова выкупить мадридский чемпионат за $500 млн.

Добавим, что CVC ранее уже вкладывалась в теннис. В 2022 году фонд совместно с Женской теннисной ассоциацией учредил структуру, которой перешли коммерческие права ассоциации (взнос CVC составил $150 млн). Кроме того, у CVC имеются интересы в регби (вложения на $900 млн) и волейболе (инвестиции оцениваются в $300 млн). Также СVC приобрела франшизу (право создать команду) в Индийской премьер-лиге по крикету за $745 млн. Наконец, компания купила медийные права большинства команд высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу на следующие 50 лет за $2 млрд.

Александр Петров