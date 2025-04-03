Бизнес-партнер экс-главы Краснодарского крайсуда оплатил ущерб по поджогу

В Краснодарском крае экс-глава сельхозпредприятия «Дмитриевское» Вадим Шестопалов, обвиняемый в организации поджога автомобиля своего начальника охраны Сергея Малыхина, перечислил на депозит нотариуса 56 тыс. руб. для компенсации потерпевшему ущерба, сообщил «Ъ» один из участников процесса. Расследование поджога в «Дмитриевском» положило начало прокурорским проверкам, выявившим реального владельца бизнеса: по мнению надзорного ведомства, это бывший председатель краевого суда Александр Чернов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Toyota Land Cruiser начальника охраны «Дмитриевского» Сергея Малыхина был подожжен в феврале 2020 года, исполнителями преступления следствие считает местных жителей Артура Жозе-Мануэля и Валерия Ерофеева, в настоящее время оба находятся под стражей. Вадиму Шестопалову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, господин Шестопалов, конфликтовавший с фермером Николаем Масловым по поводу выдела земли, дал своему начальнику охраны Сергею Малыхину указание сжечь технику фермера. Когда Малыхин отказался, директор «Дмитриевского» начал запугивать подчиненного, а затем организовал поджог его внедорожника.

Вадим Шестопалов является одним из соответчиков по делу об изъятии имущества Александра Чернова. По версии надзорного ведомства, председатель краевого суда оформил приобретенное им предприятие «Дмитриевское» на свою гражданскую жену Светлану Новикову, а директором компании стал Вадим Шестопалов, доверенный человек госпожи Новиковой. В мае 2024 года «Дмитриевское» было продано семье Виталия Очкаласова, главы Кавказского района Краснодарского края (агрокомпания расположена в Кавказском районе). Спустя несколько месяцев Генпрокуратура направила в суд иск об обращении актива в пользу государства в связи с нарушением Александром Черновым антикоррупционных норм.

Анна Перова, Краснодар