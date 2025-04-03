Свердловская область вновь не смогла продать хлебные активы за 1,1 млрд руб.

Аукционы по продаже 100% акций АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» и 25% + 1 акций ОАО «Хлебная база № 65» на состоялись, следует из лотов на ГИС «Торги». Общая начальная сумма аукционов составляла 1,172 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Торги признаны несостоявшимися, поскольку на них не поступило ни одной заявки. Аукцион должен был пройти сегодня, 3 апреля, заявки на него можно было подать до 1 апреля. Начальная стоимость 25% + 1 акции «Хлебной базы № 65» составляла 313,4 млн руб., шаг аукциона — 1,5 млн руб. Начальная стоимость 100% акций АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» равнялась 858,6 млн руб. с шагом аукциона 4,2 млн руб.

«По истечении срока подачи заявок, указанного в информационном сообщении о продаже имущества на аукционе в электронной форме, заявок от претендентов на участие в продаже на аукционе в электронной форме не поступало»,— указано в протоколе комиссии о признании торгов несостоявшимися.

Напомним, в феврале министерство по управлению госимуществом Свердловской области уже пыталось продать эти активы. Тогда на аукцион тоже не заявился ни один участник.

Анна Капустина