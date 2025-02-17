Свердловские власти не смогли продать хлебные активы региона за 1,1 млрд рублей

Власти Свердловской области не смогли продать 100% акций АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» и 25% + 1 акций ОАО «Хлебная база № 65». Хлебные активы пытались продать на торгах за 1,172 млрд руб. Как указано на площадке торгов, аукцион признали несостоявшимся – на торги никто не заявился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Заявки от участников ждали до 13 февраля, сам аукцион должен был пройти сегодня, 17 февраля. «По истечении срока подачи заявок, указанного в информационном сообщении о продаже имущества на аукционе в электронной форме, заявок от претендентов на участие в продаже на аукционе в электронной форме не поступало»,– указано в материалах к торгам.

Всего на торги выставляли 355,6 тыс. обыкновенных именных акций АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» (100% уставного капитала), номинальной стоимостью 562,3 руб. каждая. Также на торги выставляли 3879 обыкновенных именных акций ОАО «Хлебная база № 65» (25% + 1 акция уставного капитала), номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Ранее свердловские власти за 69,7 млн руб. продали акции АО «Уралгражданпроект», а также 25% акций Ирбитского молочного завода.