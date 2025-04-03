Более 80 тыс. участников СВО и членов их семей обратились за психиатрической помощью

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с июня 2023 года по февраль 2025 года в российские медучреждения за психиатрической помощью обратилось более 80 тыс. участников боевых действий и членов их семей. По его словам, самых тяжелых пациентов наблюдают в реабилитационном центре в институте имени В. П. Сербского.

Данные господин Мурашко представил на круглом столе, посвященном работе фонда «Защитники Отечества». По словам министра, которые приводит «Интерфакс», сейчас в России работает 1,62 тыс. консультационных кабинетов, 494 кабинета психологической помощи и 605 кабинетов психотерапевтической помощи. За полтора года по профилям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» обратилось около 81 тыс. человек — 38 тыс. военнослужащих и 22,2 тыс. членов семей (в том числе 1,5 тыс. детей).

В июне 2024 года замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева говорила, что у 20% обратившихся в организацию участников СВО диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). По ее словам, оставшиеся 80% работают с социальными психологами, в число которых входят педагоги-психологи, МЧС-психологи, а также специалисты по этому направлению из МГУ. Прежде всего речь с участниками боевых действий ведется о помощи с выстраиванием межличностных и семейных отношений, указывала глава фонда.

Полина Мотызлевская