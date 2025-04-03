МВД: число выдворенных из России мигрантов выросло в 1,5 раза за 2024 год

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил об увеличении в 1,5 раза числа выдворенных иностранных граждан по итогам 2024 года. «Аналогичная динамика», по словам министра, зафиксирована и по вынесенным решениям о запрете выезда. Также в четыре раза выросло число признанных недействительными патентов у иностранных граждан.

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«Показательна статистика за последние 10 лет. Массив уголовно-наказуемых деяний с их стороны (мигрантов.— ''Ъ'') сократился на 20%. Существенное уменьшение отмечается по ряду тяжких составов, включая убийства»,— сказал господин Колокольцев на оперативном совещании в связи с представлением нового первого заместителя — начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андрея Кикотя (цитата по «Интерфаксу»).

Министр при этом отметил, что сфера миграции — «очень тонкая» и «одно резонансное преступление может нивелировать все усилия».

Представитель МВД Ирина Волк ранее сообщала, что в 2024 году было принято 190 тыс. решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии иностранцев — почти на треть больше, чем в 2023 году.

Выдворение иностранных граждан осуществляется по решению суда за нарушение российского законодательства (эта мера используется как дополнительное наказание). Депортация не требует судебного процесса, ее производит МВД в случае, если у иностранного гражданина отсутствуют законные основания оставаться в России (например, закончился срок действия рабочей визы). Реадмиссия предполагает высылку иностранца не в ту страну, гражданином которой он является, а в государство, откуда он прибыл.

О миграционной политике в России — в материале «Ъ» «Чемодан, вокзал, надзор».

Полина Мотызлевская