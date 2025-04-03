Президент FIFA: надеюсь, что мы сможем вернуть Россию в футбольный мир

Президент Международной футбольной федерации (FIFA) Джанни Инфантино заявил на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в Белграде, что надеется на скорое возвращение сборной России на международные турниры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zorana Jevtic / Reuters Фото: Zorana Jevtic / Reuters

«Сейчас проходят мирные переговоры по ситуации на Украине. Надеюсь, что мы сможем скоро перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир. Это будет значить то, что все решено. Это то, что мы должны поддерживать и за что должны молиться»,— сообщил господин Инфантино.

Также он заявил, что спорт и футбол «могут стать инструментом» для объединения людей и стран, «особенно в нашем мире, который разделен».

В феврале 2022 года FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. В 2023 году организации заявили, что санкции не будут сняты до окончания спецоперации на Украине.

Таисия Орлова