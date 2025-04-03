Социологи НИУ ВШЭ объяснили, чем «норма» россиян отличается от «жить можно»

Социологи НИУ ВШЭ на основе опросов респондентов составили четыре потребительских стандарта россиян — от наиболее комфортного до крайне ограниченного — «комфорт», «норма», «жить можно» и «очень тяжело». По итогам работ с фокус-группами исследователи пришли к выводу, что российское население ориентировано на «очень неплохую жизнь», но «предел допустимого довольно далеко стоит от нормальности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Материал собирался в ходе онлайн-работы с 50 фокус-группами в июне-июле 2023 года. Результаты исследования были опубликованы в номере журнала «Экономическая социология». С материалами ознакомился РБК.

Ученые описывают стандарты потребления следующим образом:

«комфорт» --предполагает большие возможности во всех сферах потребления и некую элитарность;

«норма» — широкие возможности и достаточное разнообразие, но без излишеств;

«жить можно» — есть ограничения, отказ от ряда товаров и услуг, которые доступны многим;

«очень тяжело» — соответствует положению на грани выживания.

Отмечается, что респонденты сменяют стандарты при изменении доходов. Они задают высокую планку стандарту «норма» и «довольно примитивно» описывают стандарт «жить можно». Стандарт «жить можно» сопряжен с тревогой за финансовое благополучие и предполагает минимизацию всех статей расходов, в том числе на базовые нужды. Стандарт «норма» — попытку удержать сформированные до пандемии потребительские привычки и замещение привычных товаров альтернативными. О переходе нижней границы «нормы» свидетельствуют возникновение долгов и отсутствие возможности ездить в отпуск за границу.

Полина Мотызлевская