ТРЦ «Сити Молл» остался за Альфа-банком

Арбитражный суд Кемеровской области отклонил заявление единственного учредителя ООО «Сити-молл инвест» (СМИ) Юрия Егорова о признании торгов по продаже имущества должника — ТРЦ «Сити Молл» площадью 83,6 тыс. кв. м в Новокузнецке — недействительными. Как указано в картотеке арбитражных дел, определение суда было вынесено 2 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Альфа-банк был признан победителем аукциона, прошедшего 3 сентября 2024 года в рамках конкурсного производства в СМИ, с предложением 3,223 млрд руб. Оно полностью соответствовало стартовой цене торгов. В состав лота вошло шестиэтажное здание торгово-развлекательного центра «Сити-Молл», а также право аренды земельного участка под ним площадью 35,84 тыс. кв. м.

ООО «Сити-молл инвест» было признано банкротом в августе 2021 года по заявлению Альфа-банка. ТРЦ «Сити Молл» был построен на ипотечный кредит Альфа-банка в декабре 2013 года и находился у него в залоге.

Игорь Лавренков, Кемерово