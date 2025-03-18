Кому прописан аборт

Минздрав предложил сузить перечень медицинских показаний для проведения абортов. Большее значение будет иметь тяжесть течения болезни или устойчивость пациента к терапии. Подобное уточнение, к примеру, вводится для случаев, когда аборт показан для больных шизофренией, ПТСР и некоторыми нейромышечными болезнями. Современная медицина позволяет сохранять жизнь матери и ребенка даже в случае со сложными заболеваниями, поясняют в Минздраве. Эксперт обращает внимание на то, что новый приказ может стать проблемой, если специалисты (или сами женщины) не смогут адекватно оценить степень риска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Обновленный перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности содержится в опубликованном проекте приказа Минздрава. Сейчас этот перечень закреплен приказом Минздравсоцразвития 2007 года, документ нуждается в «актуализации», пояснили в министерстве.

Список заболеваний, при которых рекомендуется сделать аборт, станет более детализированным. В действующем приказе, к примеру, перечислено всего пять состояний, относящиеся к классу «Психические расстройства», предлагается увеличить перечень до 60. Но по факту расстройств больше не станет. Дело в том, что сейчас они перечислены в виде кодов Международной классификации болезней (МКБ-10), а в новом приказе будут расшифрованы с указанием точного названия. По такому принципу в документ попадут все состояния, связанные с употреблением психоактивных веществ (употребление кокаина, каннабиоидов, опиоидов и т. д.), при которых рекомендуется сделать аборт.

Одновременно с этим ряд заболеваний предлагается сделать показанием к прерыванию беременности только при тяжелом течении или при «резистентности» (то есть устойчивости) к любым видам терапии. В действующем приказе подобных уточнений нет. К примеру, почти все психические расстройства станут показанием к аборту только «при наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов», следует из проекта. К таким болезням относятся, в частности, шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, нервная булимия и нервная анорексия, расстройства личности. Ревматоидный артрит и его редкие формы — синдром Фелти и болезнь Стилла, развивающаяся у взрослых, синдром дуги аорты (аутоиммунное воспалительное заболевание, поражающее аорту и ее ветви), системная красная волчанка будут противопоказаниями для родов при отсутствии эффекта от лечения.

Хотя количество позиций в перечне увеличится за счет конкретизации, число медпоказаний к проведению аборта фактически сужается. «Достижения медицины, актуализация клинических рекомендаций, появление новых методик диагностики, эффективного лечения и профилактики заболеваний расширили возможности оказания медпомощи для сохранения здоровья беременной и вынашивания плода»,— пояснили “Ъ” в Минздраве. Ведомство обращает внимание на то, что документ не ограничивает право каждой женщины «самостоятельно решать вопрос о материнстве: перечень заболеваний сформирован так, чтобы потенциальный риск от прерывания беременности был меньше, чем риск от вынашивания беременности».

Проект приказа вызывает «противоречивые мнения», говорит репродуктолог, акушер-гинеколог Виктория Шустова. Предложенный документ, говорит она, может принести пользу, если будет налажена точная диагностика перечисленных в нем заболеваний и показаний для искусственного прерывания беременности. С другой стороны, считает госпожа Шустова, уточнение критериев для многих заболеваний (включая психические расстройства и заболевания нервно-мышечного аппарата), которые не укладываются в новые, более жесткие критерии, может создать риск для женщин, чье здоровье или жизнь находятся под угрозой. «Изменения могут сократить доступность аборта для женщин с определенными состояниями, несмотря на то что заболевание может угрожать их здоровью,— считает Виктория Шустова.— Это может стать проблемой, если медицинские специалисты или женщины сами не смогут адекватно оценить степень риска для здоровья и жизни, что приведет к задержкам в принятии решений».

Главный врач клиники «К медицина», акушер-гинеколог Алексей Черников уверен, что в медицине всегда с холодным рассудком взвешиваются польза и риск от любых действий. «Мы не будем рисковать понапрасну чьей-то жизнью, если не уверены в результате,— утверждает эксперт.— И нововведения являются маркером, что мы умеем оказать качественную медицинскую помощь в сложных случаях и сохранить беременность». Господин Черников отмечает, что современные врачи имеют опыт лечения тяжелых заболеваний, в том числе при беременности — благодаря доказательной медицине, накопленной информации и возможности обмена знаниями.

Число абортов в России стабильно сокращается. В 2023 году их число составило 467,6 тысяч, что более чем вдвое ниже уровня 2013 года (более 1 млн). По оценке экспертов, около 300 тысяч абортов в год делается без медицинских показаний.

Наталья Костарнова