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«Локомотив» стал первым четвертьфиналистом play-off КХЛ

Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл нижегородское «Торпедо» (2:1) в четвертом матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и первым из всех участников вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед — 4:0.

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Кадры матча «Локомотив»—«Торпедо»

Кадры матча «Локомотив»—«Торпедо»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

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Кадры матча «Локомотив»—«Торпедо»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В составе «Локомотива» голы забили Александр Радулов (25-я минута) и Рихард Паник (29). У «Торпедо» отличился Владислав Фирстов (58).

Соперник «Локомотива» по четвертьфиналу определится позднее. Второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина стартует 11 апреля.

Таисия Орлова

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