«Локомотив» стал первым четвертьфиналистом play-off КХЛ

Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл нижегородское «Торпедо» (2:1) в четвертом матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и первым из всех участников вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед — 4:0.

В составе «Локомотива» голы забили Александр Радулов (25-я минута) и Рихард Паник (29). У «Торпедо» отличился Владислав Фирстов (58).

Соперник «Локомотива» по четвертьфиналу определится позднее. Второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина стартует 11 апреля.

Таисия Орлова