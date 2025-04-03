По просьбе пятидесятников Ижевска проведут обсуждения по пустырю у Долгого моста

Пятидесятники ижевской церкви Иисуса Христа подали заявление для проведения общественных обсуждений по изменению вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка возле Долгого моста, пер. Интернациональный, где сейчас располагается пустырь. Постановление главы Ижевска о назначении и проведении обсуждений опубликовали на сайте муниципалитета 2 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскадастр на основе «Яндекс.карт» Фото: Роскадастр на основе «Яндекс.карт»

Так, ВРИ земельного участка в соответствующем классификаторе хотят изменить на «осуществление религиозных обрядов — размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний». Среди таких объектов перечисляются церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома и синагоги.

По данным Роскадастра, сейчас на земельном участке разрешено возводить объекты общественно-деловой застройки, включая библиотеки, клубы, музыкальные и художественные школы, а также зрелищные — театры и кинотеатры, концертные залы, цирки и планетарии. Площадь участка составляет 3,3 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — 5,6 млн руб. Южнее пустыря, на пр. имени Дерябина, находится протестантский объект «Церковь Божия».

Старшим пастором церкви Иисуса Христа в городе является Сергей Одинцов. Сообщество во «ВКонтакте» насчитывает 1,6 тыс. участников. Сейчас местная религиозная организация располагается на ул. Красногеройской.

В марте «Ъ-Удмуртия» писал, что в Ижевске начали возведение двухэтажного религиозного объекта — мечети, большую часть которой планируется использовать как кухню для приготовления еды для малоимущих. Муфтият неоднократно подчеркивал, что основой проекта является «помощь нуждающимся», а форму мечети он принял по религиозным причинам, так как «это мусульманский проект».

Подробнее о новой мечети на границе водоохранной зоны Ижевска читайте в материале «Молись и питайся».