Молись и питайся

В столице Удмуртии начали строить новую мечеть — с пунктом раздачи горячего питания для малоимущих. Муфтият заявил, что все разрешения на возведение религиозного объекта в водоохранной зоне получены. Общественники разошлись в оценках числа бездомных в Ижевске — от 2,5 тыс. до 13 тыс. человек, но согласились с тем, что расширение поддержки «можно только приветствовать».

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В Ижевске началось строительство мечети с пунктом раздачи горячего питания на ул. Максима Горького, 13, рассказал председатель духовного управления мусульман Удмуртии, муфтий Фаиз Мухамедшин на брифинге с журналистами 6 марта. Мероприятие организовали после появления в соцсетях критических сообщений от жителей города, соответствующие обращения от горожан поступили и в редакцию «Ъ-Удмуртия». Ижевчан интересовало как строительство мечети, так и ее расположение в водоохранной зоне.

Фаиз Мухамедшин сообщил корреспонденту «Ъ-Удмуртия», что строящееся здание в первую очередь является социально-благотворительным объектом — кухней для приготовления еды для малоимущих жителей.

«Основа проекта — помощь нуждающимся. Так как это мусульманский проект, он принял форму мечети. Но само содержание — благотворительный проект»,— настаивал муфтий.

По документам, здание представляет собой двухэтажное сооружение, где первый этаж займет кухня, рассчитанная на обеспечение горячими обедами 250–500 людей в трудной жизненной ситуации. Она может быть расширена для обслуживания до 1,5 тыс. человек. Столовой для нуждающихся в мечети не будет. Для «спокойствия окрестных жителей» планируется организовать мобильные или стационарные точки в различных районах города.

На втором этаже разместится молельная комната для 49 человек. По словам Фаиза Мухамедшина, в православии подобный объект мог бы именоваться часовней. Строительство мечети началось в декабре 2024, завершится — в декабре 2027 года.

По словам заместителя муфтия Удмуртии Флюра Гайнанова, решение о строительстве объекта было принято по просьбе благотворителей, работающих с духовным управлением мусульман, за его основу взят аналогичный проект в Казани.

Как сообщил «Ъ-Удмуртия» господин Гайнанов, размещение мечети не противоречит законодательству, поскольку здание будет расположено за границей водоохранной зоны, но часть объекта на нее все же заходит. Все разрешения для передачи земли под строительство были получены. Заммуфтия сообщил о проведении соцопроса жителей близлежащих домов, но результатов не сообщил.

В администрации города «Ъ-Удмуртия» сообщили, что общественные обсуждения по объекту проводились в марте 2022 года. «Предложений и замечаний не поступило»,— отметили в пресс-службе муниципалитета.

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Точное число затраченных средств на строительство не сообщается, однако в муфтияте отметили, что здание обойдется «значительно дешевле», в том числе ряд строительных работ и материалов предоставляются для нужд проекта на благотворительной основе.

Председатель Общественной палаты Удмуртии Юлия Шахтина отметила среди преимуществ проекта налаживание межконфессионального диалога и создание в городе «благоприятной атмосферы заботы о людях».

Член республиканской Общественной палаты Фаиль Хайдаров, знакомый с объектом, отметил среди огранизаций, оказывающих бездомным и малоимущим в Ижевске, «Территория приют человека» и проекты православной церкви (РПЦ). Организация «Теплый кров» при патронаже православной епархии и приют отказались от комментариев.

Организатор социальной столовой «Волна» в городе Александр Злобин сообщил, что они обеспечивают горячим питанием в среднем в день 100–200 человек, в основном это жители близлежащего района Ижевска. «Я думаю, что в каждом районе нуждающихся немало, мы ориентированы на Соцгород»,— сообщил благотворитель.

Отец Антоний, организовавший социальную столовую при православном храме в поселке Игра, сообщил, что они обеспечивают питанием 50–60 местных жителей. Горячее питание и продуктовые наборы развозят по близлежащим деревням. Продукты приносят прихожане храма.

«У нас как таковых бездомных нет, как в городах. В основном приходят пенсионеры и люди в трудной ситуации. Многие бы хотели, но стесняются признать, что им помощь нужна»,— сказал отец Антоний.

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Проект «Ночлежка» (действует в Москве и Санкт-Петербурге, кормит малоимущих) оценил по статданным о смертности число бездомных в Ижевске в 13 тыс. человек. В организации уточнили, что в рамках подсчета к лицам без определенного места жительства относят не только уличных бездомных, но и всех, кто в риске по бездомности или живет в небезопасном жилье. Доля граждан с денежными доходами ниже границы бедности, согласно данным Удмуртстата, в 2023 году составляла 8,7%. Оперативно получить комментарии у миграционного отдела МВД и минсоцполитики республики не получилось.

«К Ночному автобусу (кормит до 250 малоимущих за рейс в столицах.— "Ъ-Удмуртия") за горячим ужином приходят бездомные люди, пенсионеры, временно безработные, малоимущие и многодетные семьи. Иногда приходят и бывшие военные»,— рассказала о клиентах представитель «Ночлежки».

Сооснователь пермского проекта «Территория передышки» Анна Фадеева сообщила, что в рамках проекта гуманитарный автобус «Еда на колесах» в 2024 кормили 990 пермяков и их число продолжает расти. Проект поддерживается ресторанами Перми, именно они предоставляют питание. Оно выдается три раза в неделю в четырех точках города. На курсирование автобуса по столице региона в год уходит около 1,8 млн руб.

Основной контингент местные жители — пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные малоимущий семьи. Бездомные составляют только около 20%. Сейчас получатели питания незначительно пополнились и ветеранами СВО. Эксперт также привела результаты исследования маркетингового агентства Validata (математическое, на основе данных о смертности), согласно которому число бездомных в Пермском Крае может достигать 21 тыс. человек.

По мнению заведующей кафедрой социологии в УдГУ, профессора Натальи Ладыжец, для оптимизации проекта следует сотрудничать с соседями из Татарстана, а расширение социальной поддержки на бездомных «можно только приветствовать».

«У соседей это уже многолетняя практика. Сейчас это несколько пунктов питания в Казани. По данным трехлетней давности, они предоставляли до 1 тыс. порций горячих обедов в день с предоставлением пунктов ночлега, социальных консультаций, бани, прачечной, парикмахерской, товаров секонд-хэнда»,— сообщила социолог.

По информации эксперта, пункты питания были открыты и в других городах Татарстана. Помощь не оказывается только лицам в состоянии опьянения, однако при их желании лечиться есть соглашения с наркологическими клиниками. Эксперт добавила, что только 15–20% становятся бездомными в результате алко- и наркозависимости.

«Для остальных это следствие выживания на улице. В Казани таких бездомных насчитали более 3 тыс. человек. По доступным источникам, в Ижевске таким подсчетом интересовались в 2011 году. Целевую перепись произвело УМВД в течение двухдневной операции. Выявили 218 уличных жителей, сразу поставленных на учет. Основной целью тогда была декриминализация городской среды»,— заключила госпожа Ладыжец.

Руководитель фонда «Забытые живые» в Саратовской области Надежда Калякина сообщила «Ъ-Удмуртия», что на основе косвенного анализа общедоступных данных, публикуемых органами госстатистики, и консультаций со специалистами, работающими с бездомными, их число в области оценивается примерно в 5 тыс. человек.

По мнению эксперта, учитывая масштабы территории и численность населения Удмуртии, число бездомных в республике может ориентировочно составлять 2,5–5 тыс. человек. Она отметила, что официальная статистика по данному вопросу ограничена, что затрудняет точную оценку ситуации.

По словам госпожи Калякиной, бездомные часто остаются вне поля зрения обычных жителей, а большинство волонтерских организаций сосредоточены преимущественно на помощи малоимущим и пенсионерам.

Дмитрий Горбунов