С экс-главы Южно-Сибирского управления Росприроднадзора взыскивают 480 млн руб

Генпрокуратура России требует изъять в доход государства имущество бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Иск подан первым заместителем Генпрокуратуры РФ в Заельцовский районный суд Новосибирска. По данным ведомства, бывший чиновник приобрел имущество в результате коррупционной схемы.

Правоохранители установили, что он является владельцем 50 объектов недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии, а также 49 дорогостоящих, в том числе грузовых автомобилей на общую сумму более 300 млн руб. При этом совокупный законный доход его семьи не превысил 31 млн руб.

«С целью сокрытия реального имущественного положения и ухода от необходимости его декларирования Фролов регистрировал имущество на родственников, свойственников и доверенных лиц», - сообщает Генпрокуратура. Например, на свою супругу он оформил 29 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе квартиру площадью 161 кв. м в Турции, приобретенную за €195 тыс., апартаменты площадью 29,7 и 38,45 кв. м, расположенные в Грузии стоимостью $54 тыс. и $71 тыс. соответственно. На все имущество ответчиков наложен обеспечительный арест.

Уголовное дело в отношении Андрея Фролова возбуждено в октябре 2024 года. Ему вменяется в вину превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности (ст. 286 УК РФ и ст. 169 УК РФ). Отмечается, что чиновник был уволен в связи с утратой доверия.

В надзорном ведомстве отметили, что Андрей Фролов попал в поле зрения правоохранителей во время проверки в отношении бывшего высокопоставленного должностного лица федеральной противопожарной службы Виктора Великодного, заместителем которого он работал с мая 2013 года по июнь 2019 года. С него также взысканы более 409 млн руб. неподтвержденных доходов.

Лолита Белова