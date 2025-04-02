МИД России сообщил о прекращении договора о таможенном сотрудничестве с Литвой

Действие соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах между Россией и Литвой было прекращено 31 марта. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном сегодня на интернет-портале правовой информации.

Соглашение предполагало:

совершенствование пассажирского и грузового сообщения между государствами;

обеспечение правильного взимания таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей;

предотвращение, пресечение и расследование таможенных правонарушений.

Соглашение было заключено 24 февраля 1995 года в Москве. Аналогичный документ был подписан в 1996 году Литвой и Белоруссией. Литовское правительство одобрило прекращение действия обоих соглашений в сентябре 2024 года.

В октябре прошлого года литовский кабмин одобрил денонсацию договора о торговом судоходстве с Россией, которое действовало 30 лет. Летом 2024 года президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии в письме к руководству ЕС призвали построить линию обороны вдоль границы объединения с Россией и Белоруссией для защиты от возможных военных угроз.