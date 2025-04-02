Курс доллара. Прогноз на 3–4 апреля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Не ожидаем заметного расширения диапазона колебаний курса рубля На этой неделе рубль остается стабильным, торгуясь в коридоре 83–85 руб. за доллар США, без заметных действий на рынке со стороны экспортеров и импортеров. В ближайшие дни рубль, вероятно, продолжит консолидироваться в узком диапазоне. К концу недели станет известно о размере операций Банка России по продаже юаней в апреле. В случае если объем нетто-продаж будет больше мартовского (5,9 млрд руб. в день), это сможет умеренно поддержать рубль, тогда как снижение нетто-продаж может оказать некоторое давление. В том или ином случае мы не ожидаем заметного расширения диапазона колебаний курса рубля в перспективе до конца недели ввиду ослабления влияния геополитического фактора на российские активы.

Илья Федоров,

главный экономист В краткосрочной перспективе не ожидаем существенного изменения курса Завершение налогового периода не привело к ощутимой просадке рубля, как мы и ожидали. Курс находится в узком по текущим меркам диапазоне 83–85 руб. за доллар. В краткосрочной перспективе не ожидаем существенного изменения курса, возможно незначительное увеличение верхней границы указанного диапазона. Значительных продаж валюты не ожидается после завершения налогового периода, и рынок может ощутить неравномерность предложения валюты, которая была до 28 марта — единого дня уплаты налогов. Тем не менее объемы торгов на бирже в начале этой недели чуть ниже средних за март.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Поддержку рублю может оказать смягчение риторики Банка России На текущей неделе волатильность курса рубля выросла. На фоне ограничения поддержки рубля со стороны экспортеров, снизивших активность продаж валюты после завершения уплаты мартовских налогов, геополитический новостной фон снова стал определяющим фактором для курсообразования. Так, во вторник активизировался спекулятивный спрос на рубли из-за ожиданий смягчения ряда санкций. Но уже в среду новости о затягивании договоренностей между администрациями президентов России и США и рисках новых санкций привели к преобладанию продаж национальной валюты. Высоковероятно отсутствие в апреле четких направленных сигналов о геополитических перспективах, что продолжит ограничивать спрос на рублевые активы. Некоторую поддержку рублю может оказать смягчение риторики Банка России на фоне устойчивого замедления инфляции относительно крепкого рубля и сигналов о быстром снижении перегрева экономики. Среднесрочный прогноз пока не меняем — ожидаем в апреле закрепление курса в районе 11,5–12 руб./CNY и 85–90 руб./$. В краткосрочной перспективе ориентируемся на боковое движение котировок чуть выше 11,5 руб./CNY и около 85 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Фундаментальный фактор остается уверенным Рубль третью неделю консолидируется в узком диапазоне курса доллара 83–85 руб., отражая сохранение ожиданий участников рынка получить поддерживающие новости по геополитическому каналу. Риски усиления внешних ограничений в случае витка ухудшения отношений РФ и США явно не заложены в обменные курсы, что может вызвать полноценную негативную реакцию рынка в случае такого сценария. Пока же фундаментальный фактор остается уверенным, высокие цены на нефть в предыдущие два месяца сейчас отражаются на стоимости рубля, что усиливается пониженной активностью импортеров.