Курс доллара. Прогноз на 3–4 апреля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
С завершением налогового периода российской валюте не удается сильно укрепить позиции против ведущих мировых валют. В понедельник курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже уровня 83 руб./$, но уже во вторник вернулся выше уровня 84 руб./$. В среду курс остановился на отметке 84,25 руб./$, что на 70 коп. ниже значений закрытия пятницы. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился на 95 коп., до отметки 84,55 руб./$. Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть на мировом рынке, а также надежды на дальнейшее улучшение геополитического фона.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|83.00-86.00
|«Цифра банк»
|85.00
|Банк Зенит
|85.00-86.00
|«БКС Мир инвестиций»
|85.00
|ПСБ
|83.00-85.00
|Консенсус-прогноз *
|84.80
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Не ожидаем заметного расширения диапазона колебаний курса рубля
На этой неделе рубль остается стабильным, торгуясь в коридоре 83–85 руб. за доллар США, без заметных действий на рынке со стороны экспортеров и импортеров. В ближайшие дни рубль, вероятно, продолжит консолидироваться в узком диапазоне. К концу недели станет известно о размере операций Банка России по продаже юаней в апреле. В случае если объем нетто-продаж будет больше мартовского (5,9 млрд руб. в день), это сможет умеренно поддержать рубль, тогда как снижение нетто-продаж может оказать некоторое давление. В том или ином случае мы не ожидаем заметного расширения диапазона колебаний курса рубля в перспективе до конца недели ввиду ослабления влияния геополитического фактора на российские активы.
В краткосрочной перспективе не ожидаем существенного изменения курса
Завершение налогового периода не привело к ощутимой просадке рубля, как мы и ожидали. Курс находится в узком по текущим меркам диапазоне 83–85 руб. за доллар. В краткосрочной перспективе не ожидаем существенного изменения курса, возможно незначительное увеличение верхней границы указанного диапазона. Значительных продаж валюты не ожидается после завершения налогового периода, и рынок может ощутить неравномерность предложения валюты, которая была до 28 марта — единого дня уплаты налогов. Тем не менее объемы торгов на бирже в начале этой недели чуть ниже средних за март.
Поддержку рублю может оказать смягчение риторики Банка России
На текущей неделе волатильность курса рубля выросла. На фоне ограничения поддержки рубля со стороны экспортеров, снизивших активность продаж валюты после завершения уплаты мартовских налогов, геополитический новостной фон снова стал определяющим фактором для курсообразования. Так, во вторник активизировался спекулятивный спрос на рубли из-за ожиданий смягчения ряда санкций. Но уже в среду новости о затягивании договоренностей между администрациями президентов России и США и рисках новых санкций привели к преобладанию продаж национальной валюты. Высоковероятно отсутствие в апреле четких направленных сигналов о геополитических перспективах, что продолжит ограничивать спрос на рублевые активы. Некоторую поддержку рублю может оказать смягчение риторики Банка России на фоне устойчивого замедления инфляции относительно крепкого рубля и сигналов о быстром снижении перегрева экономики. Среднесрочный прогноз пока не меняем — ожидаем в апреле закрепление курса в районе 11,5–12 руб./CNY и 85–90 руб./$. В краткосрочной перспективе ориентируемся на боковое движение котировок чуть выше 11,5 руб./CNY и около 85 руб./$.
Фундаментальный фактор остается уверенным
Рубль третью неделю консолидируется в узком диапазоне курса доллара 83–85 руб., отражая сохранение ожиданий участников рынка получить поддерживающие новости по геополитическому каналу. Риски усиления внешних ограничений в случае витка ухудшения отношений РФ и США явно не заложены в обменные курсы, что может вызвать полноценную негативную реакцию рынка в случае такого сценария. Пока же фундаментальный фактор остается уверенным, высокие цены на нефть в предыдущие два месяца сейчас отражаются на стоимости рубля, что усиливается пониженной активностью импортеров.
На мировом валютном рынке — относительное затишье
Рубль по-прежнему во многом зависит от экспортно-импортного баланса и геополитической риторики. Отдельного оптимизма российскому рынку способны добавить заявления представителей ЦБ РФ о том, что динамика инфляции в течение первого квартала складывается даже несколько ниже прогноза регулятора. Тем временем на мировом валютном рынке — относительное затишье в преддверии развития событий с торговыми пошлинами в тарифной политике Дональда Трампа. При этом на поддержку от нефтяных цен в ближайшие дни российскому рублю скорее рассчитывать не стоит — они находятся под давлением от повышения пошлин США. В фокусе внимания — свежая экономическая статистика из США, где рост цен ускорился, а мартовский индекс деловой активности в производственном секторе снизился относительно предшествующего февраля.