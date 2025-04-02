Дорога перестает быть железной

Проект по развитию вокзала Пермь II был поддержан экспертами краевого градостроительного совета. Представленная РЖД концепция предусматривает реконструкцию действующего терминала и строительство нового — Южного автовокзала. Согласно проектной документации, для корпуса площадью 4,3 тыс. кв. м предусмотрят рекреационные зоны, а также фудкорт. Завершить реализацию проекта планируется в 2028 году. Общий объем инвестиций составит 15,2 млрд­ руб. По данным члена градсовета Владимира Занина, разделение вокзального комплекса на два корпуса имеет «технический характер», а интерьер «северной части» будет доработан. По словам экспертов, в визуальную часть нового вокзала стоит добавить исторические элементы.



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Эксперты Градостроительного совета Пермского края поддержали проект, представленный РЖД, по развитию вокзального комплекса Пермь II, сообщили в краевом мин­имущества. В ходе выступления представители РЖД рассказали, что совмещенный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) будет создаваться в три этапа. Концепция предусматривает строительство нового — Южного вокзала с пешеходным тоннелем к нему, а также подземными и наземными переходами. Кроме этого, будет реконструирован действующий вокзал, проведено благоустройство и озеленение прилегающей площади. Главный вход существующего здания после обновления украсит стеклянный козырек в форме арки, стилизованной под исторический фасад 1910 года.

В минимущества и градостроительства уточнили, что в дальнейшем проект будет доработан с учетом предложений специалистов.

Планируется, что реализация проекта реконструкции вокзального комплекса продлится до 2028 года. Общий объем инвестиций составит 15,2 млрд руб. Информация об этом была озвучена во время обсуждения экономических вопросов региона в Совете Федерации.

Согласно проектной документации РЖД, в районе ж/д вокзала Пермь II появятся обновленные пассажирские платформы, подземные переходы с выходом на островные платформы, здание технического обслуживания. В планировке Южного вокзала, кроме лифтовых холлов и пассажирских залов, предусмотрят наличие туристического бюро, шесть касс пермской пригородной компании (ППК), а также пять касс общего направления. Также в здании появятся фудкорт площадью 378,7 кв. м с пятью павильонами, коммерческие помещения, детская игровая зона и комната для лежачих пассажиров. Оба представленных варианта интерьерного облика южной части вокзала выполнены в сером, белом и медном оттенках, предусматривают наличие колонн и панорамного перехода между зданиями вокзала. Общая площадь корпуса составит 4,3 тыс. кв. м. Северная часть ж/д комплекса площадью более 1,2 тыс. кв. м также будет обеспечена несколькими залами ожидания, коммерческими помещениями и кафе.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» член градсовета, гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин, разделение на Северный и Южный вокзалы носит «технический характер». Северной частью является существующее здание Перми II, которое будет реконструировано, а южный корпус станет новым автовокзалом. «Интерьерные и архитектурные решения выглядят достаточно интересными и рациональными. Однако визуальные параметры существующего здания вокзала, вероятно, получат качественные изменения»,— отметил гос­подин Занин.

В марте для реконструкции вок­зального комплекса Пермь II Федеральное агентство железнодорожного транспорта постановило изъять земельные участки и объекты недвижимости. Как свидетельствует документ, размещенный на сайте мэрии, все объекты расположены южнее здания вокзала. Речь идет о трех нежилых зданиях площадью 669,3 кв. м, 293,6 кв. м и 429,3 кв. м, принадлежащих ООО «Иволга». Кроме этого, Росжелдор изымает автозаправочную станцию по ул. 2-й Шоссейной, 19 и участок под ней в 1,7 тыс. кв. м. Собственником объекта выступает ООО «ПромБизнесЦентр». Ранее проект первого этапа реконструкции (строительство пешеходного перехода) был отправлен на госэкспертизу. Работы планируется провести до конца первого полугодия 2025 года. Сейчас на объекте выполняются инженерные изыскания.

О необходимости реконструкции вокзала Пермь II заговорили еще в 2006 году. Реконструкция должна изменить внешний облик здания и решить проблему дефицита площадей. Это часть совместного проекта Пермского края и ОАО «РЖД» по созданию ТПУ «Пермь II» на территории Товарного двора в Дзержинском районе. Проект предполагает также строительство автобусного вокзала и благоустройство окружающей территории. Планировалось, что это будет глобальный ТПУ.

Председатель правления Пермского краевого союза архитекторов Виктор Воженников отметил, что оба корпуса вокзального комплекса необязательно должны быть выполнены в едином стиле, так как будут иметь «разные функциональные назначения». При этом представленные варианты фасадов и интерьеров будущего вокзала, по словам эксперта, нуждаются в тщательной доработке. «Это достаточно значимый для краевой столицы проект, поэтому особенно внимательно стоит отнестись к визуальной составляющей. Если в конечном варианте проекта утвердят элемент исторического фасада, то это станет качественным дополнением к облику здания», — считает эксперт.

Владимир Занин назвал строительство вокзального комплекса «непростым проектом». По его словам, основной трудностью в его реализации может стать обустройство пешеходной связи и распределение пассажиропотоков между двумя корпусами. Кроме этого, особое внимание проектировщикам придется уделить подземной инфраструктуре.

Анастасия Леонтьева