При обстрелах сектора Газа за день погибло более 70 человек, в том числе дети

В результате израильских ударов по сектору Газа с начала дня погиб как минимум 71 человек, передает телеканал Al Jazeera. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прошлой ночью армия страны «перешла на новый уровень»

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Утром сегодня, 2 апреля, ВВС Израиля нанесли удар вблизи медицинского центра в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Объект принадлежит Агентству ООН по делам палестинских беженцев. ЦАХАЛ утверждал, что целью удара был центр командования палестинского движения «Хамас». В результате атаки, как передает Al Jazeera, погибло как минимум 22 человека, в том числе 9 детей.

В результате еще одной израильской атаки по городу Дейр-эль-Балах погибли два палестинских полицейских. Еще несколько десятков человек погибли в результате ударов по городам Рафах, Хан-Юнис и лагерю беженцев Нусейрат.

Международная организация «Врачи без границ» сообщила, что возобновление боевых действий в секторе Газа привело к дефициту основных лекарств в анклаве. Некоторые из них «близки к исчерпанию», поскольку «более месяца в сектор Газа не въезжали грузовики с гуманитарной помощью». Al Jazeera также пишет, что 2 апреля в анклаве были закрыты все пекарни из-за отсутствия хлеба.

18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа спустя два месяца с подписания соглашения с «Хамасом». Причиной стал отказ движения возвращать израильских пленных. По словам Биньямина Нетаньяху, армия страны будет наращивать давление на «Хамас», пока движение не освободит заложников.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев выпроваживают силой».