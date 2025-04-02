«Балчуг Капитал» пополняет портфель «голубыми фишками»

Владимир Путин разрешил компании «Балчуг Капитал» купить портфель акций у Goldman Sachs International. В числе бумаг — «голубые фишки», включая «Газпром», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Распоряжение допускает их дальнейшую продажу. Теперь при совершении сделок дополнительных согласований формально не потребуется. Штаб-квартира группы «Балчуг капитал» находится в Ереване. Президент ранее разрешил ее подконтрольной инвестиционной компании купить российскую «дочку» Goldman Sachs. Сумма сделки не называлась. Активы банка оценивались всего в 5 млрд руб., капитал — в 3,5 млрд руб. “Ъ” отмечал, что покупка могла обойтись дешевле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew, File / AP Фото: Richard Drew, File / AP

Игроки таким образом продолжают перераспределять активы, заметил партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Понятно, что это американские корни. Ну и зачем ему держать акции российских компаний? Что касается Российской Федерации и отечественных компаний, то намерение вполне понятно. А поскольку актив энергетический, президент дает такое согласие. Помимо формальной стороны, есть еще неформальная. Очевидно, что когда такое разрешение дается, исследуется вопрос, кто фактически контролирует этот фонд. И, видимо, комиссия, которая одобряет сделки, сочла, что это достаточно надежные люди. "Балчуг" сейчас активный игрок на российском инвестрынке, на рынке слияний и поглощений. Уже сейчас не так динамично все происходит, как раньше, но потихонечку продолжается процесс перераспределения активов. Есть некоторое количество новых имен, которые, видимо, имеют ресурсы для того, чтобы рынок перераспределять в свою пользу. Очередной шаг на этом пути».

«Балчуг Капитал» приобретал и другую собственность ушедших компаний. В их числе — предприятие Caterpillar в Ленобласти и Сыктывкарский фанерный завод, прежде принадлежавший австрийской Mondi. В марте 2025-го Владимир Путин разрешил ряду западных фондов выйти из российских активов. Их сможет купить американская инвесткомпания 683 Capital Partners. В Минфине назвали такое согласие единичным кейсом. Однако ситуация с компанией «Балчуг Капитал» показывает, что подобная схема может применяться и в будущем, считает заместитель гендиректора компании «Финам» Дмитрий Леснов: «Тот факт, что уже есть прецеденты перевода акций в адрес дружественной компании, говорит о том, что российская сторона достаточно лояльно смотрит на процесс размораживания активов недружественных резидентов. На наш взгляд, эти договоренности были достигнуты в ходе переговоров, в том числе и первых лиц, для того чтобы показать добрую волю, скажем так, дальнейшие намерения сотрудничать с американской стороной.

Можно ожидать, что по мере развития событий в положительном ключе, мы увидим еще несколько кейсов, когда иностранные компании получат возможность продать свои активы дружественным России структурам.

Понятно, что если это организация из дружественной страны, то каких-либо ограничений на дальнейшую реализацию или перемещение этих активов у нее нет. Что касается данного кейса, то объем бизнеса действительно небольшой по сравнению со всей головной структурой. В любом случае акции отечественных компаний в любых нероссийских депозитариях рассматриваются как токсичные. Не так много мировых площадок, которые смогут их взять на обслуживание. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что новая компания либо станет владельцем, либо в обозримом будущем, может быть, выйдет на Московскую биржу и там их сможет реализовать».

О намерении уйти из России Goldman Sachs объявил в 2022-м. В августе того же года Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах из-за действий недружественных стран. Организациям из таких юрисдикций запретили действия с бумагами стратегических компаний без разрешения российских властей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова