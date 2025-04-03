Гранды на импорт

У ведущих европейских команд и лиг очень слабые «национальная» и «локальная» составляющие. Это следует из рейтинга CIES Football Observatory, который ранжировал клубы по «индексу укорененности», учитывающему долю выступающих за них доморощенных игроков и собственных воспитанников. В этом смысле Российская премьер-лига похожа скорее на чемпионаты «большой европейской пятерки», чем на лидирующие в классификации латиноамериканские первенства. Правда, в ней есть исключения. Самое яркое — находящийся в верхней части рейтинга «Локомотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты «Атлетико» (Бильбао) празднуют выход в финал Лиги Европы, 26 апреля 2012 года

Фото: Juan Manuel Serrano Arce / AP Футболисты «Атлетико» (Бильбао) празднуют выход в финал Лиги Европы, 26 апреля 2012 года

Фото: Juan Manuel Serrano Arce / AP

CIES Football Observatory, аналитическая компания, являющаяся партнером Международной федерации футбола (FIFA), опубликовала довольно любопытный рейтинг. Она ранжировала более 900 клубов из 55 национальных лиг в соответствии с величиной показателя, который назвала «индексом территориальной укорененности». По сути, он оценивает степень привязки клуба к своей стране и своим собственным кадрам. Индекс рассчитывается на базе двух показателей за минувшие 12 месяцев — с 25 марта 2024 года по 25 марта 2025 года. Первый показатель — это доля от общего числа выступавших в данный период за клуб футболистов, представляющих как минимум с юношеского возраста ту же страну, что и сама команда (их обычно определяют как «доморощенных»). Второй — доля клубных воспитанников. В эту категорию в соответствии со стандартами FIFA CIES включает тех футболистов, которые в возрасте от 15 лет до 21 года провели в клубе (или его академии, юношеской и молодежной команде) как минимум три сезона. Считается, что тогда он может позиционироваться как клубный воспитанник.

Появление рейтинга выглядит попыткой проверить верность тезиса насчет одного из «побочных» эффектов того, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин называет «поляризацией» футбола. Речь о растущем разрыве в возможностях между сильнейшими чемпионатами и остальными лигами, превращающимися в поставщиков игроков для элитных первенств и элитных команд. При этом эксперты в последнее время часто указывали на то, что схема выливается и в снижение у грандов интереса к услугам созревших в их системе или системах конкурентов по первенству молодых футболистов и их «доводке»: гораздо проще приобрести готового профессионала за рубежом, на надежном рынке. В то же время клубам из «низших эшелонов» приходится полагаться в основном на соотечественников, не востребованных в ведущих лигах.

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Исследование эту версию убедительно подтверждает. На верхушке иерархии в качестве эталона с индексом ровно 100 очутился «Энвигадо» из скромного чемпионата Колумбии. В отчетный период 93,8% его игроков были колумбийцами, а более половины — 54,2% — клубными воспитанниками. Следом за ним с индексом чуть ниже — 99,5 — испанский «Атлетико». Однако этот факт скорее забавный казус, ничего на самом деле не рассказывающий об особенностях подхода к формированию команд в топовых лигах. Дело в том, что «Атлетико» — специфический спортивный феномен. Клуб из Бильбао до сих пор не отказывается от традиции подбирать состав, строго говоря, по этническому признаку: в него попадают исключительно баски, изредка оказывающиеся иностранцами.

За «Атлетико» идет киевское «Динамо», но дальше — длинная череда латиноамериканских клубов из Парагвая, Мексики, Аргентины, той же Колумбии. Она обрывается лишь на 17-й строчке, которая досталась еще одной испанской команде, «Осасуне», как и «Атлетико», не обладающей статусом гранда и внушительными финансовыми ресурсами.

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Ни у кого из полноценных европейских грандов «большой пятерки», в которую наряду с испанским чемпионатом входят английский, немецкий, итальянский и французский, индекс не дотягивает даже до отметки 70. Ближе всех к ней (индекс 68,9) — «Барселона»: в минувшие 12 месяцев из ее игроков 64,7% были выросшими в Испании, а 38,2% — подготовленными в клубе. На самом деле это грандиозные по меркам «большой пятерки» цифры. Как правило, у тех клубов, что в одной нише с «Барселоной», нише из сливок футбольный элиты, они намного ниже. Допустим, у чрезвычайно близкого к тому, чтобы завоевать золото чемпионата Англии, «Ливерпуля» все более или менее неплохо по меркам лучших чемпионатов с воспитанниками — 16%, но доля англичан в его составе была мизерной — 24%.

Российская премьер-лига, если брать ее средние показатели, все-таки больше похожа на «большую пятерку», чем на те же латиноамериканские первенства (см. рисунок). Правда, внутри нее существует огромный разброс. Есть три клуба — «Нижний Новгород», «Химки» и «Крылья Советов», которые за календарный год вообще обходились без воспитанников, есть «Краснодар», «Зенит» и «Рубин» с долей россиян ниже 45%. Но есть и «Локомотив» с 82,8% отечественных кадров, 37,9% подготовленных в клубе игроков и индексом 81,2.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков