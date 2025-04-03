Матиас Норманн заплатит за отъезд

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил правоту футбольного клуба «Ростов» в громком споре против бывшего игрока команды норвежца Матиаса Норманна. Он признал футболиста виновным в одностороннем расторжении контракта и обязал игрока и его новый клуб — саудовский «Аль-Раед» — выплатить компенсацию.

Норманн играл за «Ростов» с 2019 года. А в позапрошлом сезоне он на правах аренды выступал за московское «Динамо». Летом 2023 года норвежец отказался от исполнения контрактных обязательств и уехал из России, сославшись на угрозу своей безопасности. Это произошло вскоре после атаки беспилотников на здания «Москва-Сити», в одном из которых игрок проживал. Адвокаты квалифицировали сложившуюся на тот момент в России ситуацию как форс-мажорную. По их мнению, оба клуба не могли гарантировать безопасность игрока.

Позже Международная федерация футбола (FIFA) обязала полузащитника выплатить «Ростову» компенсацию в размере €2,92 млн за расторжение контракта без уважительной причины. Норманн подал апелляцию в CAS. Ее, по информации клуба, инстанция «отклонила в полном объеме».

Норманн приостанавливал контракт с «Ростовом» до того, как окончательно покинул Россию. Летом 2022 года он воспользовался разрешением FIFA, в соответствии с которым игроки-легионеры и тренеры-иностранцы получили право на время прерывать трудовые отношения с российскими командами в связи с военной спецоперацией на Украине. Тем не менее хавбек принял решение вернуться в Россию и перешел в «Динамо». По данным «РБ Спорт», в составе столичного клуба он зарабатывал €1,7 млн в год. Его зарплата в «Ростове», куда он должен был вернуться по окончании арендного соглашения в августе 2023 года, была примерно втрое меньше.

Роман Левищев